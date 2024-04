CSK zamknięte dla zwiedzających. Powód? Kręcą film

Od dzisiaj (2 kwietnia) do soboty (6 kwietnia) mieszkańcy oraz turyści nie będą mogli wejść do CSK. Spowodowane jest to realizacją zdjęć do filmu.

– Budynek będzie całkowicie zamknięty dla zwiedzających. Dla pracowników, interesantów, gości oraz uczestników zaplanowanych wydarzeń wejście możliwe będzie tylko od strony ul. Radziszewskiego, od Bistro Vinna. Za utrudnienia serdecznie przepraszamy – informuje Andrzej Goliszek, rzecznik Centrum Spotkania Kultur.

To nie jedyne utrudnienia związane z produkcją. Miasto wprowadza także zmiany w organizacji ruchu drogowego.

W dniach 2-5 kwietnia wprowadzone zostają następujące zmiany:

zamknięcie dla ruchu ul. Grottgera (z wyłączeniem dojazdu do Centrum Spotkania Kultur i Urzędu Marszałkowskiego);

zamknięcie dla ruchu jednego pasa ruchu ul. Radziszewskiego od skrzyżowania z ul. Uniwersytecką do pl. Teatralnego, wygrodzone zostaną tam także miejsca postojowe;

zamkniecie dwóch parkingów przy ul. Obrońców Pokoju zlokalizowanych na wysokości budynku Sądu Apelacyjnego i CH Plaza;

wyłączenie z ruchu i parkowania środkowej części pl. Zamkowego.

To nie wszystko. W czwartek oraz piątek (4-5 kwietnia) w godzinach od 18 do 6 rano zamknięty dla ruchu zostanie odcinek Al. Racławickich, od skrzyżowania z ul. Łopacińskiego do skrzyżowania z ul. Żwirki i Wigury.

– Objazd zostanie poprowadzony ulicami: Łopacińskiego, Skłodowskiej-Curie i Lipową – informuje ratusz.

Zamknięcie nie dotyczy komunikacji zbiorowej. Piesi poruszający się północnym chodnikiem (po stronie Ogrodu Saskiego) na tym odcinku zostaną skierowani na równoległe przejście alejką Ogrodu Saskiego, natomiast osoby poruszające się południowym chodnikiem (po stronie CSK) zostaną skierowani w ul. Skłodowskiej-Curie.