Czego najbardziej obawiają się mieszkańcy dzielnicy Rury? Były dzielnicowy znów pyta o bezpieczeństwo

Które serum z witaminą C wybrać? Dobierz je odpowiednio do swojej cery!

Stosowanie odpowiednich kosmetyków dopasowanych do rodzaju cery pozwala na efektywną pielęgnację. Serum z witaminą C to skoncentrowana moc składników o niezwykle pozytywnym działaniu na skórę. Do wyboru mamy wiele różnorodnych serum zawierających w składzie witaminę C. Jak należy dobrać kosmetyk odpowiedni dla naszej cery? Przekonajmy się!