Czym Lublin zabłyśnie w grudniu

(fot. Maciej Kaczanowski / archiwum)

Do 6 grudnia w centrum Lublina zamontowana ma być świąteczna iluminacja. Wykorzystane mają być te same instalacje, co w zeszłym roku. – Miasto nie planuje zakupu nowych elementów iluminacji świątecznej – potwierdza Anna Czerwonka z lubelskiego Ratusza.

