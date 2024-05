Dla czuwających rodziców. Nowe łóżka w dziecięcym szpitalu

Łóżka trafią do sześciu oddziałów szpitala: I Oddziału Ortopedii Dziecięcej, II Oddziału Ortopedii Dziecięcej, Oddziału Pediatrii, Chorób Płuc i Reumatologii, Oddziału Rehabilitacji Dziecięcej, Oddziału Neurologicznej Rehabilitacji Dziecięcej oraz Oddziału Neurologii Dziecięcej. Jest to szczególnie ważne dla rodziców, którzy większość czasu, zarówno w dzień jak i w nocy spędzają przy łóżkach swoich dzieci.

- Próbujemy budować relacje wspólne w taki sposób, aby pomóc naszym pacjentom i ich rodzinom. Te łóżka absolutnie pomogą naszym dzieciom spokojnie i w miarę rodzinnych warunkach spędzić czas choroby i wrócić do domu. Natomiast rodzicom pomogą w komfortowych warunkach wspomagać opiekę nad pacjentami. W całym szpitalu brakuje jeszcze kilkanaście albo kilkadziesiąt łóżek , natomiast cały czas sukcesywnie doposażamy zarówno we własnym zakresie jak z pomocą sponsorów – mówi Kamila Ćwik, p.o. dyrektora Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Lublinie.

Lekarze twierdzą, że dzieci otrzymujące wsparcie rodziców o wiele lepiej znoszą proces leczenia, a terapie kończą się sukcesem.

- To, że rodzic może być z dzieckiem podczas hospitalizacji jest bardzo ważne w całym procesie terapii. Jest to w dużej mierze rzecz, która przyczynia się do sukcesu tej terapii, ponieważ nic tak nie uspokaja dziecka jak bliskość mamy czy taty. Stres, z którym wiąże się hospitalizacja jest zniwelowany, a im mniej jest stresu tym lepsze są efekty leczenia. To ważne szczególnie dla mojego oddziału, w którym często pacjenci muszą przebywać dłuższy czas – podkreśla dr hab. n. med. Magdalena Chrościńska-Krawczyk, kierownik Oddziału Neurologii Dziecięcej USzD.