Do wyborów - ruszamy z nowym cyklem

Już dziś! Ruszamy z nowym cyklem fascynujących rozmów w naszym studiu Dziennika Wschodniego. Przygotujcie się na prawdziwą dawkę politycznych emocji i dyskusji, ponieważ będziemy gościć różnorodnych przedstawicieli partii i komitetów kandydujących do różnych szczebli samorządu.

Kto zasiądzie na krześle gościa? Zarówno osoby znane, które pełniły dotąd ważne funkcje, jak i zupełnie nowe twarze na politycznym i samorządowym firmamencie. Nie zabraknie także dyskusji na tematy mniej oczywiste, a nawet zaskakujące!

Zapraszamy Was o 11:45 na www.dziennikwschodni.pl, gdzie będziemy rozmawiać o tym, co najważniejsze dla naszego regionu. To doskonała okazja, by poznać bliżej kandydatów, wysłuchać ich wizji oraz zadać pytania, które Was nurtują.