Jesse Eisenberg nakręci film w Lublinie. Szuka statystów

Jeśli się komuś wydawało, że widzi na lubelskiej ulicy Jesse Eisenberga, nie miał przywidzeń. Amerykański aktor, scenarzysta i reżyser (rocznik 1983) oglądał miasto. Pod koniec maja Lublin znów stanie się planem filmowym. Amerykańska ekipa będzie u nas pracować do połowy czerwca.

Zdjęcia będą kręcone w plenerach i we wnętrzach, szczegóły produkcji zostaną ujawnione bliżej rozpoczęcia zdjęć. Trwa nabór statystów i epizodystów.

- To historia dziejąca się współcześnie, nie mamy ograniczeń co do fryzur czy tatuaży. Potrzebujemy kobiet i mężczyzn w każdym wieku oraz dzieci. W sumie kilkaset osób. Statyści będą gośćmi w restauracji, przechodniami, turystami. Charakter scen wybrane osoby poznają już na planie – mówi Malwina Lament z agencji aktorskiej Sceneria, która prowadzi casting.

Na zachętę agencja dodaje, że w rolach głównych komedio-dramatu, którego akcja będzie się rozgrywała w Nowym Jorku oraz w Polsce, wystąpią znakomici amerykańscy i brytyjscy aktorzy znani z popularnych seriali ostatnich lat.

Udział w zdjęciach jest płatny.

Jesse Eisenberg jest żydowskiego pochodzenia, urodził się w Nowym Jorku ale jego rodzina wywodzi się z Polski. Prababcia ze strony matki urodziła się w Krasnymstawie. Do motywu odkrywania polskich korzeni ma nawiązywać film, który planuje.

O projekcie „A Real Pain" aktor i reżyser wspominał w wywiadach jakich udzielał w zeszłym roku między innymi „Gazecie Wyborczej”. Film opowie historię dwóch kuzynów (w tych rolach Jesse Eisenberg oraz Kieran Culkin), którzy po śmierci babci przyjeżdżają do Polski.

Jak się zgłosić?

Wystarczy wysłać emaila na film@sceneria.com.pl z tytułem BAZA. W treści podając: imię nazwisko wiek nr telefonu, aktualne zdjęcie twarzy i sylwetki. W sprawie propozycji konkretnych dni zdjęciowych agencja Sceneria będzie się kontaktować telefonicznie. Zgłoszenia są przyjmowane do czasu rozpoczęcia zdjęć, a te zaczną się pod koniec maja.