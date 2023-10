Dom Kultury Kolejarza wkrótce zniknie. Wiemy, co powstanie przy ul. Kunickiego

Budynek będzie miał cztery kondygnacje naziemne oraz dwie podziemne, w której znajdą się parking oraz strefa obsługująca widzów, m.in. szatnie i sanitariaty.

– Istniejący budynek w dużej mierze będzie poddany rozbiórce żeby spełnić nowy program użytkowy – mówi Sonia Peplińska z biura architektonicznego Sound and Space z Poznania, projektującego obiekt.– Budynek będzie spełniał trzy funkcje, na potrzeby trzech instytucji. Głowna część poświęcona będzie teatrowi z widownią na 300 osób, część mniejsza dla filii biblioteki oraz dla przestrzeni do prowadzenia działań przez Dom Kultury Bronowice – dodaje Peplińska.

Główne wejście znajdzie się w tym miejscu co teraz i będzie prowadzić do głównego foyer. Z kolei wejście boczne poprzedzone zostanie zielonym placem i przez nie dostaniemy się do biblioteki.

– Przestrzeń główna na parterze będzie wspólna i łączyć będzie te trzy instytucje, aby mogły się nawzajem przenikać – podkreśla projektantka.

Na parterze znajdzie się szklany łącznik, z którego będzie można podziwiać okoliczne ogrody, umiejscowiona w nim zostanie także strefa bufetowa. Stamtąd będzie można przejść do sali głównej na 300 osób, sali kameralnej na 100 osób, a także do galerii oraz sali edukacji teatralnej.

Boczne przestrzenie budynku zarezerwowano dla administracji, pracowników, aktorów i techników scenicznych. Tylną część przeznaczono dla pracowni plastycznych oraz magazynów. Teatr umożliwi wykonywanie dekoracji na miejscu, w strefie pracowni zaplanowano modelarnię, farbiarnię, pralnię, pracownię krawiecką, malarnię i stolarnię.

Dla biblioteki zarezerwowano trzy kondygnacje, na których znajdą się wypożyczalnie dla dzieci i dorosłych i ilustratornia. Nad biblioteką, na zobaczyć ostatnim piętrze utworzona zostanie pracownia kreatywna, przestrzeń do prowadzenia edukacji kulturalno-społecznej umożliwiająca prowadzenie zajęć dla osób w różnym wieku.