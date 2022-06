Lublin: Jest prawomocny wyrok sądu w sprawie górek czechowskich

Zamość: Była fontanna, ale się popsuła. Da się ją w ogóle naprawić?

Nie mamy dobrych wiadomości. Fontanna na Rynku Wodnym Starego Miasta w Zamościu się popsuła i nic nie wskazuje na to, by tego lata udało się ją naprawić. Nie wiadomo nawet, czy to w ogóle jest możliwe.