To XXVI gala podczas której zostały wyróżnione osoby, firmy i instytucje szczególnie zasłużone dla regionu za działalność w 2024 roku. Tytuł otrzymali ci, którzy w sposób szczególny przyczynili się do promocji regionu w kraju i za granicą.

W kategorii OSOBA Ambasadorem Województwa Lubelskiego została mistrzyni olimpijska Aleksandra Mirosław. Złota medalistka obecnie przebywa na zgrupowaniu w Hiszpanii, ale za pośrednictwem transmisji przekazała kilka słów do kapituły i zebranych gości.

–To dla mnie niezwykłe wyróżnienie, a także ważna rola. Mam nadzieję, że tak jak w latach ubiegłych, tak samo w tym roku, będę miała liczne okazje do promocji naszego pięknego województwa nie tylko w Polsce, ale również na świecie – powiedziała Mirosław.

W kategorii FIRMA nagrodę odebrała Wytwórnia Makaronu Domowego POL-MAK założona w 1995 roku w Ludwinie.

– Jako lider niczego bym nie zrealizował gdyby nie sprawny zespół ludzi. Nieraz doświadczyłem tego, że pracownicy wkładają kawał serca w to, żeby nasza firma się rozwijała – podkreślał prezes Dominik Polak, który podziękował również swoim rodzicom – założycielom przedsiębiorstwa.

Ambasadorem Województwa w kategorii INSTYTUCJA został Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno-Lecznicze w Lublinie.

– Rok 2024 to był rok wielu wyzwań, 60-lecie WOMP i oddanie dwóch specjalistycznych budynków medycznych, w których usytuowany jest POZ, ambulatoryjna opieka specjalistyczna oraz rehabilitacja. Bardzo dobra diagnostyka i dobrze wyposażone gabinety pozwalają na wczesne rozpoczęcie leczenia – powiedziała dyrektor instytucji Anna Rutczyńska-Rumińska, która jednocześnie zachęcała do badań profilaktycznych.

Podczas gali został przyznany również tytuł specjalny Ambasadora, który trafił do Caritas Archidiecezji Lubelskiej. Nagrodę odebrał ks. Łukasz Mudrak, który podkreślał, że Caritas to wspólne dzieło pracowników, ale przede wszystkim wolontariuszy i darczyńców

Certyfikaty dla lubelskich przedsiębiorstw

Uroczystość była również okazją do przyznania certyfikatów Marka Lubelskie. To projekt gospodarczy, który do tej pory wyróżnił ponad sto przedsiębiorstw z woj. lubelskiego. Są to firmy m.in. z branży spożywczej, medycznej, usługowej, mechanicznej, budowlanej, odzieżowej, IT oraz ogrodniczej.

Marka LUBELSKIE wspiera działania proinwestycyjne, proeksportowe oraz rozwój gospodarczy regionu. Dzięki promocji regionalnych produktów i usług pomaga podnosić konkurencyjność lokalnych przedsiębiorstw. Projekt jest realizowany od 2007 roku.

Podczas sobotniej, XIX gali przyznano 7 nowych certyfikatów. Otrzymały je firmy: Arcus SI, Kabako Grupp, Bimiz Food, Kolejowy Serwis Mobilny, Bio Berry Poland, Roztoczański Związek Pszczelarzy (Tomaszów Lubelski), Stal-Tech.