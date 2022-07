Lublin. Oto plany nowej dwupasmówki. Można zgłosić uwagi

Dwujezdniowa droga zacznie się tuż za ul. Bohaterów Września, a zakończy na skrzyżowaniu z ul. Sławinkowską i Zbożową, gdzie ma powstać rondo.

Wzdłuż nowej ulicy, która dostała już nawet nazwę (ul. Korpusu Ochrony Pogranicza) przewidziano dwie drogi serwisowe, obustronne chodniki o szerokości 2 m i drogi rowerowe (2,5 m szerokości). Zatoki przystankowe mają powstać m.in. obok ronda, na skrzyżowaniu z ul. Zielone Wzgórze i obok Korzennej.

Kompletny projekt drogi miał być gotowy już w połowie ubiegłego roku, ale prace nad dokumentacją wciąż trwają. Konieczne okazały się bowiem poprawki dotyczące ochrony środowiska, bo trasa przejdzie w poprzek korytarza ekologicznego łączącego górki czechowskie z otwartymi terenami pod Lublinem.

Nie blokować im przejścia

– Konieczne jest wprowadzenie rozwiązań ograniczających tzw. efekt barierowy – czytamy w piśmie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, która zwraca uwagę na to, że płoszące dla zwierząt jest również natężenie ruchu. – Przyjmuje się, że natężenie ruchu wynoszące 1000 pojazdów na dobę istotnie utrudnia migrację zwierząt. W przypadku analizowanego odcinka drogi prognozy wskazują, że średnie godzinowe natężenie ruchu pojazdów dla pory dziennej i nocnej w 2032 r. wyniesie odpowiednio 473 i 141 pojazdów na godzinę.

Kilka dni temu RDOŚ uzgodniła plan budowy nowej drogi, wymagając m.in. budowy szerszego przejścia pod drogą. To, które planowano pierwotnie, miało być wystarczające dla pieszych i rowerzystów, ale za ciasne dla saren i dzików. Dlatego w ciągu doliny powstać ma większy obiekt o lepszym „współczynniku względnej ciasnoty”.

Nie świecić zwierzynie

Szersza konstrukcja ma umożliwić zwierzętom bezpieczne przejście między dwiema częściami doliny. Bez tego ograniczony byłby „przepływ genów”, co prowadziłoby do osłabiania i stopniowego wymierania gatunków. Nawierzchnia trasy pieszo-rowerowej ma być wykonana z kruszywa, by stworzyć zwierzętom iluzję naturalności, którą wzmagać mają też krzewy.

Przewidziane w przejściu pod jezdnią oświetlenie dla pieszych i rowerzystów ma być zaopatrzone we włącznik, który ma sprawić, że lampy „o możliwie minimalnej mocy” będą świecić tylko na czas potrzebny do pokonania tej trasy przez ludzi.

Żyje tu wiele gatunków

Nie tylko dzikom i sarnom nowa droga przejdzie przez mieszkanie, bo także trzmielom ziemnym, ślimakom winniczkom, ropuchom szarym, żabom trawnym, jaszczurkom zwinkom, zaskrońcom zwyczajnym, jeżom zachodnim oraz wiewiórkom pospolitym. Wszystkie te gatunki podlegają częściowej ochronie.

Żyją tu również gatunki objęte ścisłą ochroną: grzebiuszka ziemna oraz nietoperze: nocek duży, nocek rudy oraz mroczek późny. Jest bardzo prawdopodobne, że są tu również chomiki europejskie.

Czy to wystarczy?

Uzgodnienie wydane przez RDOŚ stawia miastu także szereg innych warunków. Chociażby pozostawienie miejsca na ustawienie ekranów akustycznych (m.in. między jezdnią a trasą rowerową).

Czy przygotowana dla miasta dokumentacja odpowiednio pogodzi potrzeby komunikacyjne z ochroną przyrody? W tej sprawie wszyscy zainteresowani mogą zgłaszać Urzędowi Miasta swoje uwagi. Takie konsultacje zaczynają się dzisiaj i potrwają do 29 sierpnia.

Uwagi przyjmuje Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Lublin (tel. 81 466 26 36, mail: srodowisko@lublin.eu). Mają one być rozpatrzone przez prezydenta miasta przed wydaniem decyzji środowiskowej dla tej inwestycji.

Poczekamy na projekt

Prace nad kompletnym projektem nowej drogi mogą potrwać jeszcze kilka miesięcy.

– Przewidywany termin opracowania dokumentacji to grudzień 2022 r. – informuje Justyna Góźdź z lubelskiego Ratusza. Tłumaczy, że prace skomplikowały się w związku z oczekiwaniem przez RDOŚ wykonania większego przejścia dla zwierząt. – Zaprojektowanie takiego obiektu powoduje konieczność wykonania dodatkowych badań. Ze względu na słabe grunty fundamentowanie będzie wymagało skomplikowanych obliczeń, co wydłuży proces projektowania.

Kiedy może powstać ul. Korpusu Ochrony Pogranicza? – Realizacja robót będzie możliwa najwcześniej w 2023 r. – odpowiada Góźdź i zastrzega, że prace ruszą, o ile miasto zdobędzie na to pieniądze Szacunkowe koszty mają być znane dopiero wtedy, gdy gotowy będzie projekt.