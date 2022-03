Lublin. Kapłani i wierni modlili się o pokój w Ukrainie. Akt zawierzenia

W piątek (25 marca 2022 r.), podczas celebracji pokutnej o godz. 17 w bazylice św. Piotra, papież Franciszek poświęcił Rosję i Ukrainę Niepokalanemu Sercu Maryi. Tego samego aktu, w sanktuarium w Fatimie (Portugalia) dokonał papieski jałmużnik kardynał Konrad Krajewski.

O tej samej godzinie, w intencji pokoju w Ukrainie modlono się też w kościołach w Polsce, m.in. w lubelskiej archikatedrze. Mszy przewodniczył arcybiskup Stanisław Budzik, metropolita lubelski, który przypomniał też o obchodzonym Narodowym Dniu Życia.

– Dzień świętości życia. Kościół nam przypomina, że każde życie jest święte. To co sposobi się do przyjścia na ten świat i to które przygotowuje się do zejścia z tego świata – powiedział podczas dzisiejszej mszy metropolita lubelski, który podkreślił, że że obecnie "ze szczególnym bólem spoglądamy na Ukrainę". – Gdzie ginął niewinni ludzie, giną żołnierze z obu stron. Ukraina walczy nie tylko o niepodległość, nie tylko o prawo do wolności, ale także o prawo do życia, które jest w sposób barbarzyński łamane. Modlimy się za Ukrainę.

Metropolia poinformował wiernych, że w archikatedrze modli się również ks. Paweł Wierzchoń, który pracuje w ukraińskim Mikołajewie. – Ksiądz jest z nami a na miasto, w którym pracował spadają bomby. Dzisiaj w łączności z Ukrainą ks. Paweł przeczyta Ewangelię w języku ukraińskim. Ewangelię o Zwiastowaniu Pańskim, tak nam bliską i znaną – zaznaczył arcybiskup Budzik.

Do mszy metropolita lubelski, w łączności z papieżem, dokonał aktu zawierzenia Niepokalanemu Sercu Najświętszej Maryi Panny. – Zawierzymy jej cały świat, zwłaszcza Ukrainę, która toczy krwawą walkę w obronie wolności i niepodległości. Zawierzamy jej naród rosyjski, modląc się by zrozumiał jak wielką krzywdę wyrządzają jego rządzący, nie tylko bratniej Ukrainie, ale także swojemu własnemu krajowi. I będziemy wołać do Matki Bożej Płaczącej, czczonej w naszej archikatedrze słowami, które podpowiada nam papież - zapowiedział metropolita lubelski.

Akta poświęcenia całej ludzkości, a w szczególności Rosji i Ukrainy, Niepokalanemu Sercu Maryi jest jednym z najbardziej uroczystych aktów pontyfikatu papieża Franciszka. Tekst tego aktu został ogłoszony w 35 językach.