– Ominęło nas wiele szans rozwojowych – mówi Adam Kołtyś, burmistrz Janowa Lubelskiego. Przyznaje, że miastu bez dostępu do kolei trudniej jest o inwestorów tworzących nowe miejsca pracy. – Kilka lat temu nasza oferta inwestycyjna była już w samym finale i przegraliśmy z innym miastem lokalizację dużego zakładu pracy tylko przez fakt, że nie było kolei.

Dociągnięcie torów do Janowa Lubelskiego to jedna z pięciu inwestycji, których dotyczy umowa podpisana przez władze województwa ze spółką PKP Polskie Linie Kolejowe. Spółka ta odpowiada za wdrożenie rządowego programu Kolej Plus, z którego nasz region ma dostać niemal 3 mld zł, kolejne pół miliarda województwo będzie musiało wyłożyć samo.

– W ciągu dwóch najbliższych miesięcy ogłosimy postępowania przetargowe – zapowiada Ireneusz Merchel, prezes PKP PLK. Dodaje, że przetargi mają dotyczyć zaprojektowania wszystkich pięciu inwestycji objętych dofinansowaniem w woj. lubelskim. – Zakładamy, że w 2026 r. będziemy ogłaszać przetargi na budowę.

Ponad 900 mln zł ma kosztować inwestycja obejmująca budowę 18-kilometrowej linii z Szastarki do Janowa Lubelskiego oraz 12 km jednotorowej linii do Kraśnika Fabrycznego. Trasy mają być zelektryfikowane.

– Czas przejazdu pociągiem między Kraśnikiem Fabrycznym a Lublinem szacowany jest na 52 minuty – podaje Magdalena Janus ze spółki PKP PLK. Powstać ma również dokumentacja do budowy dalszego, 35-kilometrowego, zelektryfikowanego odcinka z Janowa Lubelskiego do Biłgoraja, ale tu na razie skończy się na samym projekcie.

Kosztowną inwestycją będzie też wyceniana na 736 mln zł budowa linii z Lublina do Łęcznej i kopalni w Bogdance. Trasa ma być prowadzona od linii dojazdowej do lotniska, podróż z Łęcznej do Lublina ma trwać 40 minut. Linia ma być jednotorowa i zelektryfikowana.

– Pociągi zatrzymają się na 12 nowych i dostępnych dla wszystkich pasażerów stacjach i przystankach:

Lublin Lotnisko,

Trzeszkowice,

Krzesimów,

Ciechanki Krzesimowskie,

Łęczna Szpital,

Łęczna Akacjowa,

Łęczna Polna,

Łęczna, Stara Wieś,

Turowola,

Puchaczów,

Bogdanka

– wylicza Janus.

Skróceniem o 20 minut przejazdu pociągiem pasażerskim z przystanku Zamość Wschód do Lublina Głównego ma skutkować kolejna inwestycja, której koszt szacowany jest na 926 mln zł. Plan zakłada modernizację i elektryfikację linii na odcinku Rejowiec - Zamość Szopinek oraz odbudowę łącznicy pozwalającej pociągom ominąć Zawadę i budowę dwóch nowych przystanków: Bzite i Zawada Wschodnia. Przebudowa ma objąć także stacje i przystanki: Zagrody Kościół, Krasnystaw Fabryczny, Krasnystaw Miasto, Wólka Orłowska, Izbica, Tarzymiechy, Krzak, Złojec, Mokre i Zamość.

Na ponad pół miliarda zł wyceniane jest odtworzenie połączenia między Chełmem a Włodawą. Przebudowany ma być 41-kilometrowy szlak między Chełmem a Okuninką, przy okazji bliżej jeziora przesunięty ma być przystanek Okuninka Białe. Powstać ma również 10 km niezelektryfikowanej linii zakończonej nową stacją Włodawa Miasto. Plan zakłada też modernizację przystanków:

Koza-Gotówka,

Karolinówka,

Ruda-Huta,

Ruda-Opalin,

Uhrusk,

Wola Uhruska,

Stulno,

Sobibór.

Ostatnim projektem na liście jest elektryfikacja linii z Lublina Północnego przez Lubartów i Parczew do Łukowa. Trasa bywa dziś kłopotliwa dla spółki PKP Intercity, która utrzymuje tu połączenia z Lublina do Warszawy. Bywa że z powodu awarii lokomotywy spalinowej w trasę wysyłana jest autobusowa komunikacja zastępcza. Elektryfikacja linii ma kosztować niemal 380 mln zł.

Zgodnie z warunkami programu Kolej Plus wspomniane inwestycje powinny być gotowe nie później niż w 2029 roku.