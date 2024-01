Miasto podzieliło dotacje dla klubów sportowych. Kto dostał najwięcej?

Tuż przed końcem ubiegłego roku Ratusz opublikował wyniki konkursu na szkolenie i udział w rozgrywkach ligowych seniorów w pierwszym półroczu 2024 r. Do podziału było niespełna 11,5 mln zł. O wsparcie ubiegało się 16 klubów, które złożyły wnioski o dofinansowanie dla 26 drużyn. Wszystkie wnioski zostały ocenione pozytywnie i otrzymały dotacje. Ale poszczególne kwoty znacznie się różnią.

Największy kawałek tortu trafił do zespołu, który nie występuje na najwyższym szczeblu rozgrywkowym. Chodzi o należący do miliardera Zbigniewa Jakubasa piłkarski Motor, który po awansie do pierwszej ligi (drugi poziom) radzi sobie w niej całkiem nieźle. Zawodnicy trenera Goncalo Feio przerwę zimową spędzają na trzecim miejscu, premiowanym prawem gry w barażach o ekstraklasę. Na rundę rewanżową klub otrzymał 2 mln 350 tys. zł.

Tuż za piłkarzami uplasowały się dwa kluby, których udziałowcem jest miasto. 1,9 mln zł otrzyma MKS Lublin prowadzący ekstraklasową drużynę piłkarek ręcznych, aktualnych wicemistrzyń kraju. Nieco mniejsza kwota, 1,89 mln zł, trafiła do koszykarskiego Startu.

W gronie „milionerów” znalazły się jeszcze dwa kluby, którym przyznano po 1,6 mln zł. Taką kwotą z miejskiej kasy w pierwszym półroczu tego roku będą mogły dysponować Lubelski Klub Przyjaciół Siatkówki (drużyna siatkarzy występująca w Plus Lidze) oraz Speedway Lublin, czyli spółka, do której należy żużlowa drużyna Motoru, ubiegłoroczny mistrz Polski.

Ze zwycięstwa w krajowych rozgrywkach w 2024 roku cieszyły się także koszykarki AZS UMCS Lublin. Uczelniany klub na funkcjonowanie tego zespołu otrzymał dotację w wysokości 860 tys. zł. Z drużyn występujących na najwyższym szczeblu rozgrywek najniższe wsparcie trafiło do rugbistów. Klubowi Sportowemu Budowlani przyznano 300 tys. zł.

Wyniki konkursu:

Motor Lublin S.A. (piłka nożna mężczyzn): 2 mln 350 tys. zł * MKS Lublin S.A. (piłka ręczna kobiet): 1,9 mln zł * MKS Start Lublin S.A. (Orlen Basket Liga i II liga koszykówki mężczyzn): 1 mln 890 tys. zł * LKPS Lublin sp. z o.o. (siatkówka mężczyzn): 1,6 mln zł * Speedway Lublin S.A (żużel): 1,6 mln zł * Klub Uczelniany Akademickiego Związku Sportowego UMCS (ekstraklasa koszykówki kobiet): 860 tys. zł * KS Budowlani Lublin (Ekstraliga Rugby): 300 tys. zł * KS Lublinianka sp. z o.o. (piłka nożna): 145 tys. zł * KU AZS UMCS (I liga koszykówki kobiet): 120 tys. zł * KU AZS UMCS (piłka ręczna mężczyzn): 120 tys. zł * KU AZS UMCS (futsal mężczyzn): 105 tys. zł * Fundacja Kobiecy Klub Piłkarski Unia Lublin (II liga kobiet): 70 tys. zł * KU AZS UMCS (III liga siatkówki kobiet): 45 tys. zł * KU AZS UMCS (II liga koszykówki kobiet): 41 tys. zł * KU AZS Politechnika Lubelska (unihokej mężczyzn): 38 tys. zł * KU AZS UMCS (I liga tenisa stołowego kobiet): 35 tys. zł * KU AZS UMCS (I liga tenisa stołowego mężczyzn): 35 tys. zł * KU AZS Politechnika Lubelska (tenis stołowy kobiet i mężczyzn): 25 tys. zł * Stowarzyszenia Sympatyków Koszykówki Lublinianka: 25 tys. zł * KU AZS Politechnika Lubelska (siatkówka kobiet): 14 tys. zł * Lubelski Klub Futbolu Amerykańskiego Tytani Lublin 20 tys. zł * MKS Sygnał Lublin: 19 tys. zł * Fundacja KKP Unia Lublin (IV liga kobiet): 12 tys. zł * UKS Aktywni Lublin (kobieca drużyna rugby Amazonki Lublin): 8 tys. zł * Towarzystwo Piłki Siatkowej w Lublinie: 4 tys. zł * KS Sygnał (II liga tenisa stołowego kobiet i mężczyzn): 2 tys. zł.