Noc Muzeów w Lublinie: Co jeszcze można zobaczyć?

Muzeum na Zamku Lubelskim będzie czynne aż do północy. Muzeum Wsi Lubelskiej do godziny 23. A ostatnia grupa na Wieżę Trinitarską wyruszy o 22. Co jeszcze można zwiedzić w Lublinie podczas Nocy Muzeów, w sobotę, 17 maja?



