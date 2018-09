Nowe fabryki w Lubelskiej Strefie Ekonomicznej. Co tu powstaje?

GT85 Polska specjalizuje się w produkcji urządzeń do mycia i odtłuszczania części oraz preparatów chemicznych do przygotowania powierzchni. Jej zakład produkcyjny znajduje się na terenie Lubelskiej Strefy Ekonomicznej, przy ul. Braci Krausse 6.

- Nowy budynek, który właśnie powstaje to rozbudowa biurowej części fabryki – informuje Grzegorz Sitko, z GT85. - Docelowo powstanie 857 mkw., na których znajdą się biura konstruktorskie, dział serwisu urządzeń, dział automatyki i technologii oraz sale konferencyjne.

Dzięki zmianom firma będzie mogła stworzyć 20 nowych miejsc pracy dla kadry technicznej.Prace, których zakończenie planowane jest w czerwcu przyszłego roku pochłoną 5,5 mln. zł.

To nie koniec zmian w LSE. BioMaxima działa na rynku diagnostyki laboratoryjnej produkując m.in. szybkie testy diagnostyczne i odczynniki biochemiczne do diagnostyki wielu schorzeń. Jej produkty trafiają do ponad 2 tys. polskich laboratoriów oraz do ponad 60 rynków krajów całego świata. Do niedawna podłoża mikrobiologiczne wytwarzano w zakładach firmy w Warszawie i w Gdańsku, które teraz zlikwidowano. Tamtejsze linie produkcyjne przeniesiono do Lublina. Sprowadzono też nowe urządzenia, które mają zautomatyzować produkcje, znacznie zwiększyć wydajność o rozszerzyć ofertę o nowe pozycje.

- Nowy Zakład Produkcyjny oraz CBR zrealizowaliśmy w rekordowym tempie jedenastu miesięcy – chwali się Łukasz Urban, prezes Zarządu Spółki BioMaxima S.A.

Zadaniem pracowników lubelskiego Centrum Badawczo-Rozwojowym w Lublinie będzie m.in. przygotowanie do masowej produkcji testów do oznaczania minimalnego stężenia hamującego antybiotyku według nowatorskiej metody opracowanej na UMCS. To test umożliwiający stwierdzenie, na jaki antybiotyk jest wrażliwy dany mikroorganizm i jakim minimalnym stężeniem można go potraktować, by nie przeciążać pacjenta.

- W sierpniu BioMaxima S.A. podpisała umowę o wyłącznej dystrybucji w Polsce rewolucyjnej platformy przeznaczonej do szybkiej identyfikacji patogenów i oznaczenia ich wrażliwości na antybiotyki w leczeniu sepsy, która pozwala lekarzom optymalizować terapię antybiotykową średnio o 24 do 40 godzin szybciej niż dotychczas dostępne najszybsze metody diagnostyczne – opowiada Artur Górski z BioMaximy