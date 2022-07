Pociąg z rannymi żołnierzami przyjechał do Lublina

– 18 lipca, w godzinach popołudniowych, dotarł pociąg humanitarny z osobami poszkodowanymi w wyniku działań wojennych na Ukrainie. Kilkoro z nich jest hospitalizowanych w szpitalach na terenie województwa lubelskiego – potwierdza Joanna Szwedo z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego.

– Do naszego szpitala przetransportowano trzech ukraińskich żołnierzy wymagających długotrwałego i wysokospecjalistycznego leczenia oraz rehabilitacji. Przede wszystkim mowa o urazach kończyn. Pacjenci przebywają na dwóch oddziałach - Ortopedii i Traumatologii oraz Ortopedii i Rehabilitacji – informuje Alina Pospischil, rzecznik SPSK 4 w Lublinie.

Od początku wojny w Ukrainie szpital przy Jaczewskiego deklaruje gotowość w przyjmowaniu pacjentów z terenów objętych działaniami wojennymi, jednak po raz pierwszy hospitalizowani są tutaj poszkodowani w wojnie ukraińscy żołnierze. – Do tej pory leczeni byli u nas głównie cywile, którzy ucierpieli wyniku rosyjskiej inwazji – dodaje Alina Pospischil.

Według naszych nieoficjalnych informacji ranni żołnierze trafili także do 1. Wojskowego Szpitala Klinicznego w Lublinie. Ranna kobieta, ale już osoba cywilna, dostała pomoc w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym przy al. Kraśnickiej.

W szpitalach na terenie województwa lubelskiego od samego początku wojny w Ukrainie udzielana jest pomoc medyczna obywatelom tego kraju. Oczy rannych w wybuchach ratowali już wcześniej okuliści z kliniki SPSK 1 przy ul. Chmielnej. Z pomocy lubelskich położników korzystały ukraińskie kobiety, które uciekając przed wojną rodziły w Polsce dzieci.

– Dla pacjentów z Ukrainy nie przewiduje się specjalnej puli miejsc do wyłącznego wykorzystania. Osoba potrzebująca, trafia do podmiotu leczniczego, mogącego udzielić świadczeń adekwatnych do stanu klinicznego pacjenta, w miarę wolnych miejsc w konkretnym szpitalu – dodaje Joanna Szwedo z LUW.

Tysiące zabitych na wojnie

Rosja zaatakowała Ukrainę 24 lutego. Od tamtego czasu życie na wojnie straciły tysiące osób. Dokładna liczba ofiar nie jest w tej chwili znana. Według różnych szacunków, w wyniku rosyjskich ataków zginęło od kilku aż do ponad 28 tysięcy cywili. Rosyjski rząd informował, że ich wojsko zabiło 23 tysiące ukraińskich żołnierzy. Według władz ukraińskich siły tego kraju straciły co najmniej 10 tysięcy żołnierzy, 30 tysięcy zostało rannych, a zaginęło około 7200.

Ukraiński rząd szacował też na początku lipca, że w walkach zginęło około 36 tysięcy żołnierzy rosyjskich oraz ich sprzymierzeńców.