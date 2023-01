Połącz kropki. Można już zgłaszać pomysły na tegoroczną Noc Kultury

Hasło tegorocznej Nocy Kultury brzmi „Połącz kropki”. Tymi kropkami mają być poszczególne punkty programu i tworzący je ludzie. A w tę rolę mogą się wcielić wszyscy zainteresowani mieszkańcy, firmy czy organizacje pozarządowe.

– To jest ten moment, kiedy absolutnie każdy może się zgłosić do nas ze swoim pomysłem. W tym roku szczególnie zapraszamy do tego ludzi młodych – mówi Joanna Wawiórka-Kamieniecka z organizujących wydarzenie Warsztatów Kultury przypominając, że swoje propozycje mogą nadsyłać także osoby niepełnoletnie. I dodaje: – Zależy nam na pomysłach premierowych i kreatywnych, których nikt jeszcze nie widział. W tym roku zachęcamy do tego, aby w tym roku szczególnie zwrócić uwagę na naturę, botanikę i świat roślin. To jest wspaniały temat do inspiracji, który może ukierunkować wyobraźnię, a jednocześnie jest niesamowicie szeroki.

Zgłoszenia można przesyłać do 17 lutego za pośrednictwem specjalnych formularzy, dostępnych na stronie nockultury.pl.

Otwarty nabór został podzielony na trzy kategorie. Pierwsza z nich dotyczy organizacji wydarzenia we własnej siedzibie, a dwie kolejne – zaaranżowania szeroko pojętych sztuk wizualnych (instalacji, wystaw, obiektów) lub pokazów performatywnych (np. z elementami teatru, tańca, performance, happeningu czy akcji z udziałem publiczności) w przestrzeni publicznej. W tych przypadkach można wskazać proponowaną lokalizację.

Przy ocenie projektów poza nawiązaniem do motywów roślinnych i natury, pod uwagę będzie brana kreatywność. Organizatorzy zachęcają do niecodziennych działań, uwzględniających szczególnie nieoczywiste rozwiązania. Istotne będzie także to, by projekty były stworzone z myślą o prezentacji właśnie w czasie Nocy Kultury.

Wszystkie zgłoszone pomysły zostaną zweryfikowane pod kątem możliwości ich realizacji i bezpieczeństwa uczestników festiwalu. Każda z osób zgłaszających swoje propozycje o decyzji w sprawie ich organizacji zostanie poinformowana mailowo lub telefonicznie po 28 lutego.

Kalendarz największych lubelskich festiwali w 2023 roku

Noc Kultury: 3-4 czerwca

Wschód Kultury – Inne Brzmienia: 6-9 lipca

Carnaval Sztukmistrzów: 27-30 lipca

Re:tradycja – Jarmark Jagielloński: 18-20 sierpnia