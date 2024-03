Politechnika Lubelska we współpracy z „Pszczółką”

Umowę o współpracy podpisali we wtorek Politechnika Lubelska oraz fabryka cukierków Pszczółka. Obie strony będą angażować się we wspólny rozwój edukacyjny i naukowo-badawczy. Uczelnia zobowiązała się do wsparcia fabryki we wprowadzaniu nowych technologii w procesach produkcyjnych.

- Będziemy stanowić wsparcie merytoryczne w automatyzacji i robotyzacji procesów produkcji, konfekcjonowania i pakowania wyrobów wytwarzanych w przedsiębiorstwie. Ponadto będziemy wspomagać „Pszczółkę” w optymalizacji procesów produkcyjnych ukierunkowanych na wzrost efektywności realizowanych procesów oraz ich pozytywnego wpływu na środowisko naturalne. Chodzi o tzw. zrównoważoną produkcję - mówi prof. Arkadiusz Gola z Katedry Informatyzacji i Robotyzacji Produkcji Pollub.

Na współpracy mają skorzystać również studenci. Fabryka ma zapewnić młodym ludziom m.in. możliwość odbycia praktyk, stażu lub rozpoczęcia kariery w firmie. To dla nich również okazja, aby zapoznać się na żywo z procesami produkcyjnymi.

- Bardzo ważnym elementem, mającym wpływ na jakość kształcenia przyszłej kadry inżynierskiej jest bezpośrednie zetknięcie się studentów rzeczywistymi warunkami przemysłowymi. Poprzez praktyki i staże, a później realizowane projekty inżynierskie i prace dyplomowe nasi studenci będą przygotowywani do życia zawodowego - prof. Zbigniew Pater, rektor Pollub.

Członek zarządu Pszczółki, Justyna Budzyńska wspomniała, że studenci będą mieć także możliwość pisania branżowych prac dyplomowych, które będą odpowiadać na potrzeby spółki, głównie w zakresie danego problemu technologicznego.