Poznaj Carnaval Sztukmistrzów i Re:Tradycję od środka. Dołącz jako wolontariusz

Carnaval Sztukmistrzów to największy w Polsce festiwal cyrku współczesnego. Co roku przyciąga do Lublina tłumy widzów – mieszkańców oraz turystów – zachwyconych pokazami akrobatycznymi i niepowtarzalną atmosferą. Natomiast Re:tradycja – Jarmark Jagielloński to święto kultury ludowej. W sierpniu miasto staje się stolicą tradycji, rzemiosła i muzyki, a w programie nie brakuje także atrakcji dla najmłodszych.

Kogo szukają organizatorzy?

Do zespołu wolontariuszy może dołączyć każda osoba powyżej 13. roku życia. Niezależnie od doświadczenia, pasji czy kierunku studiów – liczy się zaangażowanie i otwartość na nowe wyzwania.

Wolontariusze mogą liczyć na różnorodne zadania:

obsługa punktów informacyjnych

wsparcie techniczne i sceniczne

pomoc animatorom podczas zajęć dla dzieci

opieka nad artystami

pomoc przy garderobach i spektaklach

Co oferują Warsztaty Kultury?

Wolontariat to nie tylko obowiązki, ale i konkretne korzyści. Osoby zaangażowane otrzymają kompleksowe przygotowanie i szkolenia, porozumienie o wolontariacie oraz zaświadczenie o udziale. Możliwe jest również zaliczenie praktyk studenckich. A przede wszystkim – udział w tworzeniu wydarzeń kulturalnych, poznanie ciekawych ludzi i zdobycie umiejętności, które przydadzą się w przyszłości.

Harmonogram i zgłoszenia

Carnaval Sztukmistrzów:

Rekrutacja: do 15 czerwca

Wyniki: 24 czerwca

Spotkania przygotowawcze: czerwiec/lipiec

Wydarzenie: 24–27 lipca

Re:tradycja – Jarmark Jagielloński:

Rekrutacja: do 20 lipca

Wyniki: 30 lipca

Spotkania przygotowawcze: sierpień

Wydarzenie: 22–24 sierpnia

Zgłoszenia przyjmowane są poprzez formularz online dostępny na stronie: www.warsztatykultury.pl