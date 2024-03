Prawo i Sprawiedliwość ma swój cel w sejmiku. Będzie nim infrastruktura kolejowa

- Transport kolejowy, to transport zgodny ze środowiskiem, czysty, to transport, który był i jest jednym ze strategicznych celów Prawa i Sprawiedliwości. Mam nadzieję, że również kolejnych rządów, które dzisiaj odpowiadają za inwestycje kolejowe - rozpoczął były minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

Jak przekazują działacze PiS, w projekcie Lubelskiej Kolei Aglomeracyjnej, znalazło się 390 km torów oraz zakup 30 nowych pociągów do obsługi większości miast województwa. Zgodnie z projektem, w godzinach szczytu pociągi miałyby kursować co pół godziny, a poza nimi co godzinę.

Kolejną inwestycją, jaką chce promować PiS w naszym regionie to rozbudowa tzw. suchego portu w regionie. Stacja towarowa w Małaszewiczach, bo o niej mowa, to stacja przeładunkowa z systemu szerokotorowego na normalnotorowy. Jest to jeden z największych obiektów tego typu w regionie. Jego rozbudowa miałaby kosztować 3,5 mld złotych.

- Jeżeli w Małaszewiczach zostaną przebudowane tory, jesteśmy w stanie zwielokrotnić ilość ładunków, które będą przeładowywane w porcie - podkreślał Adamczyk.

Jak twierdzą politycy PiS, inwestycja ma zagwarantować Polsce udział w tzw. Nowym Jedwabnym Szlaku.