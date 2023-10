Rezerwat Dzikich Dzieci "idzie na swoje". Szukają nowego adresu

Informacja o pożegnalnym wydarzeniu wywołała niemałą konsternację wśród rodziców wielu młodych lublinian, którzy chętnie odwiedzali to miejsce. Pojawiły się obawy, że zniknie ono na stałe z mapy Lublina.

– Rezerwat będzie istniał! Jak co roku, robimy wszystko, by realizować kolejne sezony. Za nami 7 lat a przed nami nieskończenie wiele. W tym roku żegnamy się z dotychczasową lokalizacją i szukamy następnej na długo, na wiele lat, byśmy mogli jeszcze lepiej zadbać o zabawę i radość naszych dzieci – napisano dla rozwiania wątpliwości na profilu Rezerwatu Dzikich Dzieci na Facebooku.

– Szukamy nowego miejsca, żeby móc w pełnej niezależności myśleć o rozwoju naszego projektu – mówi Dziennikowi Dominika Krzyżanowska z Centrum Kultury w Lublinie, koordynatorka rezerwatu.

Niekonwencjonalny plac zabaw od początku działał na należącej do parafii pw. Nawrócenia św. Pawła działce przy ul. Dolnej Panny Marii. Z końcem tego roku kończy się umowa na wynajem tego terenu.

– Muszę podkreślić, że współpraca układała nam się świetnie. W tym czasie urzędowali trzej proboszczowie, a my wciąż mogliśmy liczyć na pełne zrozumienie i pomoc. Mieliśmy także wsparcie ze strony archidiecezji. Ale po tych siedmiu latach testów, naszym zdaniem udanych, chcemy znaleźć autonomiczne miejsce. Po prostu idziemy na swoje – dodaje Krzyżanowska.

Twórcy tego miejsca podkreślają, że jego idea się nie zmieni. – Naszą siłą są i będą playworkerzy (z ang.: play – bawić się, worker – pracownik). W wolnym tłumaczeniu to tacy strażnicy zabawy. Nie ingerując w nią dbają o jej bezpieczeństwo i o to, żeby jej jakość była jak najbardziej autentyczna. Przez te lata wyszkoliliśmy ok. 60 takich osób, które posiadają odpowiednie certyfikaty – zaznacza koordynatorka Rezerwatu Dzikich Dzieci.

Pożegnalne ognisko odbędzie się w sobotę 28 października. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny, ale ze względu na ograniczoną liczbę miejsc obowiązują zapisy. Formularz zgłoszeniowy można znaleźć na profilu rezerwatu na Facebooku.