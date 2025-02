Lubelskie ciepło coraz czystsze. LPEC stawia na źródła odnawialne

Dzisiaj w hotelu Ibis Styles w Lublinie rozpoczęła się XIV Konferencja Rynek Ciepła Systemowego – wydarzenie poświęcone przyszłości i transformacji sektora ciepłowniczego w Polsce potrwa do 27 lutego. Jego organizatorami są Izba Gospodarcza Ciepłownictwo Polskie, Lubelskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. oraz Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Puławach.

Konferencja skupia branżę ciepłowniczą z całej Polski, przedstawicieli firm, dostawców różnych technologii dla ciepłownictwa, Urzędu Regulacji Energetyki, dostawców i producentów ciepła. Podczas konferencji uczestnicy będą rozmawiać przede wszystkim o transformacji energetycznej oraz tego w jaki sposób efektywnie dla przedsiębiorstw i odbiorców ją przeprowadzić.

Lubelski LPEC stawia na transformację energetyczną w zakresie dostarczania ciepła. Swoimi doświadczeniami chce dzielić się z innymi przedsiębiorcami branży ciepłowniczej.

– W Lublinie w tej chwili dominującym paliwem w systemie energetycznym jest gaz. Mamy go ponad 50 proc. Kolejnym paliwem jest biomasa, czyli energia odnawialna, która stanowi około 25 proc. naszego miksu energetycznego – tłumaczy Teresa Stępniak-Romanek, rzeczniczka lubelskiego LPEC-u. – Udział węgla spadł nam poniżej poziomu 24 proc. Zakładamy, że ten udział do 2030 roku zmniejszy się do poziomu około 10 proc., więc to lubelski system ciepłowniczy istotnie wyróżnia.