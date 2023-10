Rybka Danio w służbie medycyny. Takie rzeczy dzieją się w Lublinie

Mimo, że Ośrodek Medycyny Doświadczalnej działa już od 2015 roku, stale się rozwija i nie spada z podium, jeśli chodzi o nowatorskość eksperymentów i badań w Polsce.

W ramach święta zainaugurowanego przez uczelnię, można było m.in. zwiedzić ośrodek i zapoznać się z jego działalnością. Celem jego działalności jest prowadzenie pionierskich badań interdyscyplinarnych na żywych komórkach oraz całych, żyjących organizmach. W rozwoju medycyny swój udział mają m.in. gryzonie oraz małe niepozorne rybki Danio, których organizm jest porównywalny z człowiekiem na pewnym etapie rozwoju.

- Te rybki mają bardzo dużo wspólnego z człowiekiem. Mają ponad 70% genów wspólnych z człowiekiem. Praktycznie wszystkie organy, układy i narządy mają wspólne z człowiekiem. Jedyne, czego nie mają to płuca i prostata, ale oprócz tego mają właściwie wszystko to samo co u nas. Dzięki temu można bardzo łatwo odzwierciedlić wszystkie procesy i reakcje, które zachodzą w rybce i można to porównać do tego, co działoby się z człowiekiem. Testujemy wszystkie nowe substancje, które mają występować w lekach. Są też badania onkologiczne, toksykologiczne, behawioralne - mówi mgr inż. Agnieszka Jakubaszek, samodzielny specjalista techniczny z Ośrodka Medycyny Doświadczalnej UM w Lublinie.

- Do pierwszych etapów badań ta rybka, a właściwie jej zarodki czy larwy są bardzo dobre. My bardzo dbamy, aby te rybki odznaczały się maksymalną zdrowotnością. Mają kontrolowane wszystkie parametry wody, wysyłamy je regularnie do badań pod kątem różnych drobnoustrojów itd. Nasi naukowcy mogą mieć pewność, że materiał do badań, czyli ikra tych rybek jest najwyższej jakości, jeśli chodzi o zdrowie - dodaje mgr inż. Jakubaszek.