Spacerek w Lublinie. Platinum Motor Lublin trzeci raz z rzędu w finale PGE Ekstraligi!

Andrzej Poczobut i Zbigniew Wojciechowski uhonorowani Medalem 75-lecia Misji Jana Karskiego

To odznaczenie dla osób, które reprezentują wartości, którymi kierował się legendarny emisariusz Jan Karski w swoim życiu i działalności. Tolerancja, szacunek, poczucie wspólnoty z innymi ludźmi to przymioty odznaczonych Medalem 75-lecia Misji Jana Karskiego W niedzielę do zaszczytnego grona wyróżnionych dołączyli białoruski opozycjonista Andrzej Poczobut oraz Zbigniew Wojciechowski, wicemarszałek województwa lubelskiego.