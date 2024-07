Szukali co ukraść, ich łupem padł głośnik. Mieli pecha, bo nagrała ich kamera

Do zdarzenia doszło w nocy z piątku na sobote w klubie Sezon przy ulicy Złotej 2 na lubelskim Starym Mieście.

- Dwóch typów ubranych w sportowe stroje wchodzi na nasze podwórko, czyli Sezon (Złota 2) i najpierw przeszukuje z latarkami co można ukraść, a potem kiedy nie udaje się znaleźć niczego innego ofiarą pada spory głośnik - relacjonują w swoich mediach społecznościowych.

Na udostępnionym przez klub filmie widać, jak jeden z mężczyzn podchodzi do głośnika i odpina od niego kable. Potem zabiera go i wychodzi, a drugi ze złodziejaszków jeszcze chwilę zostaje. Wartość głośnika to około 3,5 tys. zł. Właściciele informują, że nagranie trafiło także na policję.

Właściciele lokalu proszą o pomoc w ustaleniu tożsamości złodziei. Jeśli ktoś ich rozpoznaje proszony jest o kontakt z klubem.