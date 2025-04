Nad Browarem zakwitły kwiaty. Nowa instalacja artystyczna w centrum Lublina

Instalacja znajduje się pomiędzy zabytkowymi budynkami Browaru Perła przy ulicy Bernardyńskiej. Dzieło nawiązuje do piękna natury w charakterystycznym dla artysty stylu. Instalacja zachwyca o każdej porze dnia, jednak po zmroku nabiera wyjątkowego, niemal hipnotyzującego charakteru.

- „Kwiaty Zła” to tytuł tomiku wierszy XIX-wiecznego francuskiego poety, który żył na własnych warunkach, pisał to, co czuł, robił, co chciał, co wielokrotnie było powodem jego kłopotów - mówi Jarosław Koziara. - Instalacja „Kwiaty Zła” to dla mnie metafora uwodzicielskiego, onirycznego piękna, które jak syreni śpiew wodzi na pokuszenie wędrowców poszukujących Złotego Runa. Długotrwałe przebywanie w cieniu tych drapieżnych kwiatów grozi szaleństwem, a nawet utratą doczesnego życia. Natura niszczona przez człowieka potrafi mu odpłacić pięknem za nadobne. Dlatego uprasza się o wyjątkową ostrożność i delikatność w obcowaniu z pięknem natury i naturą piękna. Wyjątkowych szkodników natury kwiaty zła pożerają w całości, bo taka ich natura.