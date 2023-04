Szukasz pracy w branży IT? Przyjdź na Politechnikę Lubelską

Wydarzenie potrwa w godz. 9.30-14 w budynku uczelnianego Centrum Innowacji i Zaawansowanych Technologii, czyli w tak zwanym „rdzewiaku” przy ul. Nadbystrzyckiej 36C. Jest ono adresowane głównie do studentów i absolwentów informatyki, ale też do specjalistów w zakresie IT, którzy szukają nowych wyzwań zawodowych.

- Będą z nami najlepsi pracodawcy z branży informatycznej, by proponować atrakcyjne oferty pracy, praktyk oraz staży. To również miejsce do skutecznej wymiany informacji oraz wzajemnych oczekiwań pomiędzy firmą a osobą poszukującą zatrudnienia – mówi Anna Mazur-Sokół, koordynator Biura Karier i Współpracy z Otoczeniem Społeczno-Gospodarczym Politechniki Lubelskiej. I dodaje, że akurat w tej branży, wbrew widocznemu trendowi, wciąż mamy do czynienia z rynkiem pracownika, a nie pracodawcy. - Jest duże zapotrzebowanie wszystkich specjalizacji z obszaru IT. Poszukiwani są front-end i back-end developerzy, a najbardziej full-stack developerzy. Wiele ofert czeka również na ekspertów DevOps, big data, analityków danych czy specjalistów związanych z cyberbezpieczeństwem – wylicza.

Uczestnicy wydarzenia będą mogli porozmawiać z pracownikami poszczególnych firm. Swój udział zapowiedzieli przedstawiciele najbardziej znanych marek informatycznych, m.in.: Asseco Business Solutions, Britenet, Comarch, Data Art, Posnet Polska, PwC, GmbH Sii czy Sollers Consulting.