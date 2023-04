Uniwersytety Medyczne w Lublinie i we Lwowie mają umowę. Będą wspólne granty

Lubelska Unia Cyfrowa powstała ponad rok temu. Co się wydarzyło od tego czasu?

– Powołana z inicjatywy pana ministra Przemysława Czarnka Lubelska Unia Cyfrowa zakłada bliską współpracę wszystkich lubelskich uczelni na płaszczyźnie wdrożeń; rozwiązań cyfrowych w wielu dziedzinach nauki, które reprezentują odpowiednio wszystkie lubelskie uczelnie. Z racji pandemii oraz działań wojennych Uniwersytet Medyczny, na tym etapie, odgrywa rolę lidera. Sam pełnię obowiązki przewodniczącego Lubelskiej Unii Cyfrowej. W tej dziedzinie rozwijamy szereg projektów. Wspomnę tu na przykład projekt „Dobrze widzieć” lub Okobus, który w tej chwili jest już realizowany. Aby rozszerzyć rdziałanie Lubelskiej Unii Cyfrowej o wymiar międzynarodowy naturalnym było podpisanie umowy z Uniwersytetem Medycznym we Lwowie.

Kiedy to się stało?

– W środę, 12 kwietnia złożona została deklaracja przystąpienia do Lubelskiej Unii Cyfrowej Uniwersytetu Medycznego we Lwowie. Witamy go z radością, bo dzięki tej współpracy będziemy mieli do czynienia z jeszcze większą aktywnością zarówno na polu współpracy polsko-ukraińskiej, jak również aplikowania o granty, w tym także granty transgraniczne.

Mówimy tu o wspólnym aplikowaniu o fundusze?

– Tak. To będzie wspólne aplikowanie. W tym momencie już przystępujemy do realizacji wspólnego grantu, który będzie dotyczył telemedycznej diagnostyki chorych, którzy są ofiarami działań wojennych. Realizowane to będzie między Uniwersytetem Medycznym w Lublinie, a Uniwersytetem Medycznym we Lwowie. Projekt właśnie rusza i jest finansowany przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej.

Czy planowane są podobne porozumienia z innymi uniwersytetami?

– Na tą chwilę chcemy zaznaczyć w sposób szczególny płaszczyznę współpracy ze Lwowem. Oczywiście mamy jednak taką możliwość, żeby przyjmować inne podmioty i w miarę potrzeb będziemy oczywiście otwarci na współpracę.

Fot. Od lewej rektor Dorota Krasowska, rektor Załuska i prof. Robert Rejdak zaangażowani we współpracę z Uniwersytetem Medycznym we Lwowie z kamery, które już działają już we Lwowie.