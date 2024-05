Pobiegli na 400 metrów. Za nami Dziecięca Liga

Za nami kolejna edycja Dziecięcej Ligi #biegnijlublin. To zawody dla najmłodszych odbywające się na bieżni Stadionu Lekkoatletycznego w Lublinie. Zawody odbywają się z wykorzystaniem profesjonalnego sprzętu pomiarowego przeznaczonego do obsługi zawodów rangi mistrzowskiej.W rywalizacji mogły wziąć udział dzieci do dwunastego roku życia. Zmierzyły się na dystansach od 60 do 400 metrów.

- Projekt powstał z myślą o rozwijaniu zainteresowania sportem i aktywnością fizyczną najmłodszych oraz świadomością, że aktywność ruchowa dzieci jest niezbędna do ich prawidłowego rozwoju. Impreza od początku cieszy się z dużym zainteresowaniem i wyjątkowo wysoką frekwencją - przekonują organizatorzy.