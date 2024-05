Poznaj Lublin z Przewodnikiem – wraca cykl spacerów

W czerwcu wycieczki odbywać się będą w każdą sobotę o 13.00. Zaś w lipcu i sierpniu w czwartki i piątki o 17.00, w soboty i niedziele o 13.00, a wrześniu znów w soboty o 13.00. Podczas festiwali takich jak Noc Kultury, Inne Brzmienia, Carnaval Sztukmistrzów, Lubliner Festival czy Re:tradycja spacery będą organizowane codziennie.

Przewodnicy będą oprowadzać turystów szlakiem najpopularniejszych lubelskich zabytków. Przewidziane są także wycieczki dla rodzin z dziećmi, czy spacery tematyczne, poruszające tematy życia w dawnych czasach i wielokulturowości miasta.

Bilety na zwiedzanie są w cenie 30 zł, a kupić można je w Centrum Inspiracji Turystycznej na ul. Jezuickiej 1/3 lub online.

Od 6 lipca powrócą także wycieczki autobusowe po Lublinie. Będą one obsługiwane przez zabytkowe autobusy i trolejbus. Przejazdy odbywać się będą dwukrotnie, w każdą sobotę wakacji, od 6 lipca do 31 sierpnia, o 15.00 oraz 16.00, a każda przejażdżka potrwa ok. godziny. Bilety także w cenie 30 zł zakupić będzie można od 1 czerwca również w Centrum Inspiracji Turystycznej.