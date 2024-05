Modlitwa posłanki Wcisło zgorszyła proboszcza

Duchowny podczas kazania mówił, że parlamentarzystka przez głosowanie w parlamencie wspierała wprowadzenie projektu o rozszerzeniu aborcji przez co "zaciągnęła na siebie karę ekskomuniki". – Kościół nie jest miejscem na politykę, pogłębianie podziałów i wygłaszanie manifestów politycznych – odpowiada kapłanowi posłanka, której nagranie z wypowiedzią proboszcza wysłał jeden z parafian.

O sprawie jako pierwszy w ubiegłym tygodniu poinformował portal Wirtualna Polska, 12 maja proboszcz parafii św. Mikołaja Biskupa w ostrych słowach skrytykował parlamentarzystkę , która tydzień wcześniej uczestniczyła we mszy świętej, rozpoczynającej obchody 100-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Potoku Wielkim, na które została zaproszona.

Marta Wcisło w mediach społecznościowych opublikowała w piątek, jak sama napisała, fragmenty „języka miłosierdzia”, wygłoszone pod jej adresem przez księdza.

– Miało miejsce takie zdarzenie, które po mojemu ma znamiona skandalu. Po prostu wśród gości zaproszonych była pani poseł z Platformy Obywatelskiej, zajmując tutaj pierwsze miejsce przy ołtarzach. Jeśli później idzie na oczach całej wspólnoty i moich, do komunii świętej, to jest skandal. Myślę, że to ma znamiona profanacji (…). Przepraszam za to zgorszenie. Jeśli już chcą być w kościele, to jednak żeby nie robić publiki i zgorszenia, to lepiej tam z tyłu gdzieś, Jeśli tego typu rzeczy dzieją się, które są niezgodne z nauką Kościoła, to jak mamy na tych ludzi patrzeć? – słyszmy na nagraniu.

Ksiądz przypomniał wiernym, że PO to ugrupowanie polityczne, które „dzisiaj sprawuje władzę i lekceważy przecież sprawy rolników. - To ugrupowanie odpowiada za takie podejście do rolnictwa, a tutaj teraz w rolniczej parafii, tak blisko są ołtarza – mówił proboszcz Dyjak.

Oburzenie księdza wywołało również to, że posłanka Wcisło przez głosowanie w parlamencie wspierała wprowadzenie projektu o rozszerzeniu aborcji, także wypomniał jej przychylność wobec tzw. pigułki "dzień po".

Proboszcz parafii św. Mikołaja Biskupa mówił, że parlamentarzystka "zaciągnęła na siebie karę ekskomuniki".

– Jestem głęboko poruszona zachowaniem księdza, o którym poinformowali mnie zszokowani i oburzeni mieszkańcy Potoka Wielkiego – przyznaje posłanka. Marta Wcisło napisała list do biskupa sandomierskiego (parafia znajduje się na terenie diecezji sandomierskiej). Odpowiedzi na razie nie otrzymała.

Do sprawy wrócimy.