Więcej Łempickiej w Lublinie. Muzeum Narodowe otrzymało kolekcję prac cenionej malarki

Do tej pory w publicznych zbiorach w Polsce znajdowały się tylko dwa obrazy Tamary Łempickiej, urodzonej w 1898 roku polskiej malarki epoki art deco, która większość życia spędziła na emigracji. W ubiegłym roku w Polsce zorganizowano trzy czasowe wystawy prac artystki. Jedna z nich miała miejsce w Lublinie i okazała się prawdziwym hitem. Przez pięć miesięcy zwiedziło ją 86 tysięcy osób.

Okazuje się, że dzieła Łempickiej w Muzeum Narodowym w Lublinie będzie można zobaczyć ponownie. W piątek lubelski Zamek odwiedził wicepremier i minister kultury i dziedzictwa narodowego Piotr Gliński, który poinformował o przekazaniu instytucji zakupione przez polski rząd dzieła autorki.

– Tamara Łempicka jest najdroższą polską artystką, której obraz w 2020 roku osiągnął 86 mln zł na jednej z aukcji. Teraz mamy więcej jej obrazów w Polsce. Dzięki pracy naszych muzealników, przede wszystkim dzięki zasługom Muzeum Narodowego w Lublinie, udało się zakupić 18 prac ze zbiorów w Meksyku, gdzie Tamara Łempicka spędziła ostatnie lata życia i gdzie w 1980 roku zmarła – mówił wicepremier.

Zakup kosztował 8,5 mln zł. - Wydaje się, że nie przepłaciliśmy – ocenił Gliński. I dodał, że o przyjęcie pozyskanych prac starały się różne polskie muzea. – Ale mam zasadę, że tym, którzy są aktywni i mają sukcesy, trzeba to wynagradzać. Muzeum Narodowe w Lublinie realizując tak wspaniałą wystawę dało nam mandat do tego, żeby przekazać te prace właśnie tu. Bardzo się cieszę, bo będą one tutaj pod dobrą opieką, a jednocześnie w dobrej komitywie z rodziną Tamary Łempickiej – mówił, podkreślając dobre relacje, jakie lubelska instytucja wypracowała ze spadkobierczyniami artystki przy okazji organizacji ubiegłorocznej wystawy.

Nową ekspozycję będzie można oglądać od 23 czerwca. - Kolekcja liczy 18 obiektów: 12 prac malarskich i sześć rysunków. Najstarszy rysunek pochodzi z 1980 roku, a najmłodsze, które Tamara Łempicka równolegle kończyła niemalże w dniu swojej śmierci, to prace z 1980 roku – podkreślała Katarzyna Mieczkowska, dyrektor Muzeum Narodowego w Lublinie.

Na wystawie znajdzie się ponadto 15 innych prac, które rodzina artystki przekazała w długoterminowy depozyt. A udana współpraca, o której wspominał także wicepremier, zaowocowała także zgodą na digitalizację rodzinnego archiwum, które dotychczas nie było upubliczniane.

- Niebawem ono do nas przyleci i zaczniemy zajmować się jego opracowywaniem. Są to wycinki prasowe, dokumenty i mam nadzieję, że dzięki temu powstanie swoiste centrum informacji o Tamarze Łempickiej – podkreśliła Mieczkowska.

Dalsza część artykułu znajduje się poniżej.