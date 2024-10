Wojsko nie weszło na lotnisko, a w kasie miasta brakuje ponad 100 mln zł

Ministerstwo Obrony Narodowej zdążyło już zrezygnować z pierwotnie wybranej lokalizacji dla planowanej budowy Stałej Bazy Lotnictwa Wojsk Lądowych przy porcie lotniczym w Lublinie. To właśnie te tereny – ok. 113 ha – miały zostać przejęte przez MON pod budowę. Miasto miało dostać wspomniane 133 mln zł za sprzedaż swoich akcji w spółce. Tych pieniędzy Lublin nie zobaczy, a na pewno nie w tym roku.

Założenie było takie, że wojsko stanie się większościowym udziałowcem lotniska po wykupieniu wszystkich akcji od miasta. Obecnie gmina Lublin posiada ponad 51 proc. udziałów w spółce Port Lotniczy Lublin. Pozostałymi udziałowcami są województwo, miasto Świdnik i powiat świdnicki. W Ratuszu zapadła więc decyzja o emisji kolejnych obligacji i zwiększenia zadłużenia miasta.

Nad emisją wspomnianych obligacji komunalnych o wartości 100 mln zł głosowali w czwartek miejscy radni. 17 z nich było „za”, 13 „przeciw”.

– Jako miasto uczyniliśmy wszystko, by sfinalizować sprzedaż części akcji Portu. Jesteśmy otwarci na dalszą współpracę i kontynuujemy rozmowy z nowym rządem, potwierdza to dzisiejsza wizyta przedstawicieli MON – dodaje krótko Sternik.

Wojskowa baza ma jednak powstać na lubelskim aeroporcie, co potwierdzają informacje jakie uzyskaliśmy z MON.

– Jako alternatywę do rozmieszczenia Stałej Bazy Lotnictwa Śmigłowcowego Wojsk Lądowych, resort obrony narodowej przyjął nieruchomości na kierunku północnym należące do Spółki PL Lublin S.A. (część terenu lotniska) oraz PGL „Lasy Państwowe” (poza ogrodzeniem lotniska) tj. o łącznej powierzchni ok. 50 - 60 ha. Powierzchnia terenu do przejęcia na potrzeby wojska jest na etapie uzgodnienia między PL Lublin S.A. i PGL Lasy Państwowe – tłumaczy MON.