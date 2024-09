Suseł przegonił helikoptery, a las pójdzie pod topór

Kolonia susła perełkowatego zmusiła wojsko do zmiany planów budowy bazy śmigłowcowej w Świdniku. Mundurowi nie zajmą, jak planowali, lotniska użytkowanego przez Aeroklub Lubelski, ale przeniosą się na północną część lotniska i do Lasu Poszpitalnego, graniczącego z Portem Lotniczym Lublin. Do wycinki pójdzie 50-60 hektarów tego terenu zielonego.

Wojskowi pierwotnie zamierzali pozyskać 113 hektarów gruntu niezbędnego do realizacji ich planów. Baza śmigłowcowa miała powstać na terenie trawiastego lotniska użytkowanego dziś przez Aeroklub Lubelski.

Decyzję o budowie bazy ogłosił wicepremier, szef MON zarazem, Władysław Kosiniak-Kamysz w obecności marszałka Jarosława Stawiarskiego oraz prezydenta Krzysztofa Żuka. Podczas uroczystości podpisania listu intencyjnego w Porcie Lotniczym Lublin, po wymianie uszczypliwości dotyczących sporu, kto był duchowym ojcem tej bazy, wszyscy byli zgodni, że jest to potrzebna i dobra inicjatywa, bo „wróg u bram”.

– To bardzo dobra wiadomość dla bezpieczeństwa Rzeczpospolitej i rozwoju regionalnego, ale przede wszystkim dla województwa lubelskiego i dla miasta Lublina. Umiejscowienia stałej bazy lotnictwa śmigłowcowego Wojsk Lądowych tutaj w Świdniku, w Porcie Lotniczym Lublin, będzie służyła potrzebom Sił Zbrojnych RP — zaznaczył wówczas wicepremier Władysława Kosiniak – Kamysz. – Ta stała baza będzie zlokalizowana na przestrzeni 100 hektarów, które pozyskujemy w umowie pomiędzy Ministerstwem Obrony Narodowej a naszymi samorządowymi partnerami — dodał szef MON.

Dziennik Wschodni jako pierwszy dowiedział się, że wicepremier mówiąc o owych 100 hektarach, miał na myśli teren lotniska obecnie użytkowanego przez Aeroklub Lubelski.

Po kilku miesiącach ciszy zapytaliśmy MON, co dzieje się w tej sprawie. – Wiceprezes Rady Ministrów – minister Obrony Narodowej zatwierdził „Protokół lokalizacyjny w sprawie ustalenia lokalizacji Stałej Bazy Lotnictwa Wojsk Lądowych oraz Miejsca Czasowego Bazowania Lotnictwa Śmigłowcowego, zgodnie z którym lokalizacja stałej bazy śmigłowcowej została ustalona na terenach lotniska użytku publicznego w m. Świdnik - - czytamy w odpowiedzi udzielonej przez Wydział Prasowy Centrum Operacyjne Ministra Obrony Narodowej. – W celu realizacji ww. przedsięwzięcia strona wojskowa uzgodniła pozyskanie od Spółki Port Lotniczy Lublin S.A. na rzecz Skarbu Państwa w trwały zarząd Rejonowego Zarządu Infrastruktury w Lublinie nieruchomości przylegających do lotniska, tj. terenu o powierzchni około 113 ha.

Pojawiły się jednak „schody”, a dokładniej gryzonie z rodziny wiewiórkowatych, objęte w Polsce ochroną gatunkową. - Resort obrony narodowej odstąpił od pozyskania nieruchomości przyległej do lotniska ze względu na występujące ograniczenia przyrodnicze i środowiskowe dotyczące Natury 2000 – Siedlisko Susła Perełkowatego – czytamy dalej w odpowiedzi służby prasowej MON. – Z zarządzającym lotniskiem oraz z Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych w Lublinie uzgodniono teren alternatywny możliwy do zagospodarowania przez wojsko na kierunku północnym składający się z części nieruchomości lotniska cywilnego, oraz części nieruchomości PGL Lasy Państwowe o łącznej pow. ok. 50 – 60 ha – dodają pracownicy Wydziału Prasowego Centrum Operacyjne Ministra Obrony Narodowej.

O te informacje zapytaliśmy Port Lotniczy Lublin. – Potwierdzam informację, że Ministerstwo Obrony Narodowej jest zainteresowane nieruchomością, której właścicielem jest spółka Port Lotniczy Lublin. Chodzi o teren na północ od drogi startowej, obszar ok. 20 ha. Trwają czynności zmierzające do sprzedaży przez spółkę tej nieruchomości MON – odpowiedział Piotr R. Jankowski, rzecznik spółki PLL.

A nieruchomości PGL Lasy Państwowe o łącznej pow. ok. 50-60 ha, o której wspomina resoprt obrony, to Las Poszpitalny Świdnicki, leżący na obszarze gminy Wólka, zarządzany przez Nadleśnictwo Świdnik. Jeżeli wojsko dogada się z leśnikami, wówczas cześć tego lasu, owe 50-60 ha, pójdzie pod topór.