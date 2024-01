Morsy świętowały Nowy Rok

Nieważne czy niedziela, czy święto – każda okazja do morsowania jest znakomita. Tak uważają członkowie Lubelskiego Klubu Morsów, którzy kolejny raz przywitali nowy rok w nietypowy sposób.

Nie przeszkadzały im warunki atmosferyczne – dodatnia temperatura, woda zaledwie (lub aż) około 5 stopni Celsjusza oraz deszcz. Wszyscy zgodnie mówili, że lepiej jest kąpać się jak jest pełno śniegu i mróz.

– Każda czerwona kartka w kalendarzu oznacza dla nas okazję do morsowania. Kąpię się już od 8 lat, zacząłem bardziej zdrowotnie, teraz jestem za każdym razem i rozbawiam innych – mówi Jurek.

– To mój pierwszy sezon z morsowaniem. Znalazłam na Facebooku grupę, podpytałam jak się do tego przygotować i tak teraz jestem już co niedzielę. Jestem bardzo zadowolona, daje mi to bardzo dużo satysfakcji, a także korzyści zdrowotnych. To mój pierwszy sezon, ale na pewno nie ostatni – mówi Aleksandra, „świeżak” morsowania.