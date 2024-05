Wyjątkowe warsztaty kulinarne z mamami

— Kulinarne warsztaty „Bez Mamy się nie uda” to wspólna inicjatywa Miasta Lublin i Arche Hotel Lublin, realizowana w ramach Programu „Rodzina Trzy Plus”. Są one skierowane do mam oraz ich dzieci w wieku od 6 do 13 lat. Uczestniczki i uczestnicy spotkania będą pracować w parach i poznają, m.in. tajniki wyrobu ciasta z kruszonką i owocami czy słodkich pierogów z truskawkami — przekazuje Anna Czerwonka z lubelskiego ratusza.