Lublin. Zdążyli! Nadbystrzycka gotowa na powrót studentów

MKS FunFloor Lublin pewnie pokonał MKS PR URBIS Gniezno

Sobotni mecz w Gnieźnie warto zapamiętać z kilku powodów. Przede wszystkim jest to znakomita atmosfera w hali w Gnieźnie. 1100 kibiców na meczu Superligi to wynik, który regularnie zdarza się praktycznie tylko w Lublinie oraz Lubinie. MKS PR URBIS powalczył z faworyzowaną drużyną Edyty Majdzińskiej, ale to MKS FunFloor wygrał 30:25