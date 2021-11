1,5 tys. zł za fałszywy paszport covidowy. Zatrzymania w Lubelskiem

Centralne Biuro Śledcze Policji w Lublinie sprawę rozpracowywało od kilku miesięcy. Tropili grupę przestępczą, której członkowie podejrzani są o załatwianie paszportów covidowych za opłatą.

– Czynności w sprawie są wykonywane pod nadzorem Lubelskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Lublinie – precyzuje w komunikacie CBŚP i wyjaśnia: – Według ustaleń funkcjonariuszy członkowie gangu docierali do osób, które nie chciały się zaszczepić szczepionką przeciw Covid-19, ale chciały posiadać zaświadczenie potwierdzające takie zaszczepienie.

Następnie dane „klienta” były wprowadzane do informatycznego systemu. W taki właśnie sposób osoby niezaszczepione mogły posługiwać się dowodem na przyjęcie preparatu ochronnego. A to upoważnia np. do wjazdu do niektórych państw.

– Za taką usługę klient płacił od tysiąca do 1,5 tysiąca złotych. Oczywiście samo zaświadczenie absolutnie nie chroniło przed chorobą o czym przekonali się niektórzy klienci ciężko „przechodząc” COVID – dodają policjanci.

Wyjaśniają, że do pierwszych zatrzymań w tej sprawie doszło już na początku października na terenie województwa śląskiego i lubelskiego. Wtedy w rękach policji znalazło się sześć osób (dwie kobiety i czterech mężczyzn). Przeszukano ich domy i miejsce pracy jednej z zatrzymanych kobiet.