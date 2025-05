W środę wieczorem Bogdanka LUK Lublin zagra trzeci mecz o złoto mistrzostw Polski

Marcin Komenda i spółka już zapisali się w historii lubelskiego klubu, wywalczyli historyczny awans do play-off. Wygrywając ćwierćfinał z ZAKSĄ Kędzierzyn-Koźle dokonali drugiego kroku wskakując do najlepszej czwórki i otwierając sobie drogę do walki o medale. Po wygraniu półfinałowej rywalizacji z mistrzem Polski JSW Jastrzębskim Węglem, o raz kolejny zaskoczyli siatkarski świat w kraju. Podopieczni Massimo Bottiego w kończącym się sezonie są na najlepszej drodze do sięgnięcia po najwyższe trofeum, złoty medal. Brakuje im jeszcze tylko jednego zwycięstwa.

Może ono nastąpić już w środowy wieczór. Mecz w Sosnowcu będzie już trzecim w finałowej rywalizacji. W dwóch poprzednich siatkarze Bogdanki LUK dość łato uporali się z aktualnym wciąż wicemistrzem Polski. Szczególnie ważne było ostatnie zwycięstwo w Lublinie. Lublinianie zwyciężyli w trzech setach: 25:14, 25:21, 25:14.

Po dwóch wygranych meczach finału trzeci, na razie, pozostaje niewiadomą. Szeregi zawiercian wzmocnił ostatnio niemiecki atakujący Georg Grozer, który zastąpił kontuzjowanego Karola Butryna. To zmiana na zasadzie transferu medycznego. Reprezentant Niemiec wystąpił już w meczu w hali Globus. Widać było, że nie był jeszcze zgrany z zespołem, był zaledwie po jednym wspólnym treningu z kolegami z Warty. Na pewno czas w tej sytuacji był sprzymierzeńcem Aluron CMC Warty.

Zawiercianie są w bardzo trudnej sytuacji. Dotarli do ściany, którą muszą przeskoczyć. Aby pozostać w walce o złoto, powinni w środowy wieczór pokonać lublinian. Tylko w taki sposób przedłużą rywalizację i dadzą nadzieję kibicom na powrót na piąte, decydujące spotkanie w Sosnowcu.

Z kolei lublinianie chcą zakończyć sezon.

- Z pewnością będzie to zupełnie inny mecz niż dwa poprzednie. Zrobimy wszystko aby wygrać i zakończyć walkę o mistrzostwo w trzech odsłonach - zapowiada kapitan Bogdanki LUK Lublin Marcin Komenda.