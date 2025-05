Koronacja Bolesława Chrobrego: spektakularne widowisko w CSK

Dynamiczna opowieść łączy elementy mistyki, grozy i humoru, a także przypomina o dążeniu do odzyskania suwerenności kraju. Spektakl ma zachwycać monumentalną oprawą: na scenie zabrzmią na żywo kompozycje muzyczne wykonywane przez profesjonalną orkiestrę i chór CSK. Znakomite kreacje aktorskie, w pełnych dramatyzmu kreacjach wiernie oddają ducha średniowiecza, a rozmach inscenizacji oraz widowiskowe sceny bitewne przeniosą widzów w czasy pierwszego polskiego króla, który staje do walki z przeciwnikami z tego i innych światów.

Wśród historycznych postaci na scenie pojawią się: Bolesław Chrobry, jego żona Emnilda, cesarz Otton III oraz Święty Wojciech. Naprzeciw nim stają mroczne siły uosabiane przez demonicznego Brata Swarożyca, chcącego przeszkodzić koronacji młodego władcy. To artystyczna interpretacja jednego z najważniejszych momentów w historii Polski – koronacji pierwszego króla.

Dodatkowym atutem jest mistrzowska oprawa wizualna – spektakularne kostiumy, efekty świetlne i bogata scenografia przenoszą publiczność w sam środek średniowiecznego świata. „Koronacja” to nie tylko artystyczne przeżycie, ale i ważna lekcja historii – twórcy zadbali o autentyczność scenariusza, opierając go na kronikach i legendach. Bez wątpienia będzie to znakomita okazja dla całych rodzin, by wspólnie poznać dzieje swojej Ojczyzny w fascynującej formie.

Obsada:

Bolesław Chrobry – Sebastian Skoczeń;

Emnilda – Agata Klimczak;

Otton III – Cezary Łukaszewicz;

Święty Wojciech – Andrzej Mastalerz;

Brat Swarożyc – Jarosław Gajewski.

Początek o godzinie 19:00. Bilety do nabycia w sklepiku kulturalnym CSK albo na stronie internetowej CSK.