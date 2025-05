Tydzień z biblioteką

Oferta Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lublinie jest różnorodna i dostosowana do wielu potrzeb. Poniżej przedstawiamy wybrane wydarzenia przygotowane przez lubelskich bibliotekarzy, a informacje o wszystkich imprezach w ramach tegorocznej edycji znaleźć można na stronie: https://mbp.lublin.pl/.../888-xxii-ogolnopolski-tydzien...

Historia Programu nierozerwalnie związana jest z obecnością Polski w Unii Europejskiej. 1 maja 2004 r. doszło do największego rozszerzenia w historii UE – do wspólnoty wstąpiło 10 krajów, w tym Polska. Z założenia każda edycja przebiega pod innym hasłem.



Najważniejsze wydarzenia w Lublinie:



Od 8 maja 2025 rusza Strefa Bookrossingowa w Centrum Handlowym VIVO! przy al. Unii Lubelskiej 2.

Bookcrossing to znana forma popularyzowania czytelnictwa poprzez darmowe przekazywanie książek metodą „podaj dalej”. Przeczytane egzemplarze są zostawiane w miejscach publicznych specjalnie do tego przeznaczonych. Miejska Biblioteka Publiczna w Lublinie zapoczątkuje działalność Strefy, udostępniając darmowe egzemplarze książek, które pragną zostać przeczytane. Miłośnik literatury może „wypożyczyć” wybraną przez siebie lekturę, po jej przeczytaniu ponownie puścić w obieg i odłożyć na półkę lub zabrać ze sobą, a na jej miejsce pozostawić inną przyniesioną z domu.



Galeria OKNA, ul. Peowiaków 12 I piętro

9 maja / piątek / godz. 18.00 – wystawa malarstwa Marii Koldryn „Tajemnicza siła natury”

Absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Należy do ZPAP w Lublinie oraz do Stowarzyszenia Pastelistów Polskich. Od lat bierze udział w wielu wystawach zbiorowych i indywidualnych oraz konkursach krajowych i zagranicznych.

Wystawa czynna do 30 maja 2025 r.



Filia nr 2, ul. Peowiaków 12, tel. 81 466 62 02

"Kadry, dymki, kreski i..." - warsztaty komiksowe we współpracy z LbnKOMIX. W programie tajniki tworzenia bohaterów, scenariusza i kadrowania oraz samodzielne tworzenie historii za pomocą obrazu i tekstu.

8 maja 2025,

godz. 9.30 - grupa dla dzieci w wieku 6-10 lat

godz. 11.00 - grupa dla młodzieży w wieku 11-14 lat

9 maja 2025,

godz. 15.00 – grupa dla dzieci w wieku 6-10 lat

godz. 16.00 – grupa dla młodzieży w wieku 11-14 lat

Liczba miejsc ograniczona.

Obowiązuja zapisy w bibliotece, telefonicznie: 81 466 62 02 lub mejlowo: filia2@mbp.lublin.pl.

Filia nr 6/27 BIOTEKA, Al. Racławickie 22, tel. 81 710 38 73

8 maja / czwartek / godz. 10.30 – prezentacja multimedialna „Życie i twórczość Stefana Żeromskiego” poświęcona patronowi roku 2025.

9 maja / piątek / godz. 15.00 – „Lubelskie Czaderki” – występ Lubelskich Czaderek działających przy Dzielnicowym Domu Kultury Węglin pod kierunkiem Moniki Spuz-Szpos.

12 maja / poniedziałek / godz. 17.00 – panel dyskusyjny „Geneza Ksiąg Nowego Testamentu. Najstarsze odpisy ksiąg biblijnych (papirusy, kodeksy)”.

15 maja / czwartek / godz. 11.00 – „Bioteka. Lubimy tu być”. Spotkanie wspierające rozwój kreatywności i umiejętności nastolatków.

15 maja / czwartek / godz. 16.30 – „Literatura w kolorze – Chłopi Reymonta akwarelą”. Warsztaty twórcze z inspiracji literaturą.

Powieść w malarskiej interpretacji członków Grupy Akwarela TPSP Lublin oraz pasjonatów techniki akwarelowej.

Filia nr 10, ul. Kleeberga 12a, tel. 81 747 10 23

9 maja / piątek / godz. 16.00 – spotkanie Klubu "Strzał w 10"

12 maja / poniedziałek / godz. 16.00 – spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki - porozmawiamy o książce Patrycji Wolny "Niewygodna

15 maja / czwartek / godz. 12.30 – Koncert na gitarę i dwa głosy - poezja śpiewana

8-31 maja – wystawa "Biblioteka. Lubię tu być!" - historia bibliotek, memy biblioteczne

7-15 maja, godz. 9.30 - lekcje biblioteczne ze zorganizowanymi grupami przedszkolnymi i szkolnymi pod hasłem Tygodnia Bibliotek "Biblioteka. Lubię tu być"

Filia nr 11, ul. Lwowska 6, tel. 747 43 54

8 maja / czwartek / godz. 10.00 - Magia czytania - zajęcia dla najmłodszych poświęcone uniwersalnym wartościom, których dzieci uczą się poprzez czytanie książek.

15 maja / czwartek / godz. 10.00 - "Czas dobrze wykorzystany" - prelekcja dla młodzieży szkolnej poświęcona różnym sposobom pomiaru czasu na przestrzeni wieków. Prowadzi Grzegorz Sztal, historyk, pasjonat, współzałożyciel Prywatnego Muzeum Historycznego "Znaki Czasu”. Spotkaniu będzie towarzyszył pokaz eksponatów.

6 – 30 maja - wystawa "Lublin sentymentalny..." - reprodukcje fotografii zabytków Lublina z początków XX w.

Filia nr 12, ul. Żelazowej Woli 7, tel. 81 741 52 73

Dla czytelników dorosłych:

8 maja / czwartek / godz. 12.00 – „Światło Wenecji” Alina Lewicka-Strzok. Projekcja filmowo-fotograficzna połączona z prelekcją na temat Wenecji.

9 maja / piątek / godz. 12.00 – „Podróże bliskie, czy dalekie” Mariusz Żurek. Projekcja zdjęć z podróży do Izraela oraz wyprawy w Karkonosze.

Dla dzieci:

12 maja / poniedziałek / godz. 11.00 – „Wszyscy kochamy naszą bibliotekę” – zajęcia z dziećmi z Przedszkola nr 75 przygotowane z wykorzystaniem książek: „Basia w Bibliotece”, „Przygody Fenka. Biblioteka” oraz z serii Czytamy bez mamy „Wizyta w bibliotece”.

13 maja / wtorek / godz. 10.00 – „Biblioteka to zaczarowana kraina” – zajęcia z dziećmi z Przedszkola nr 2 wokół książki I. Pietrzak-Płachty „Wypożyczalnia skrzydeł”.

14 maja / środa / godz. 9.30 – „Książeczki nietypowe – prezentacja i zabawa”, spotkanie adresowane do dzieci z Przedszkola Specjalnego nr 11.

15 maja / czwartek / godz. 8.30 – „Wspólne biblioteczne świętowanie” – zajęcia dla dzieci z Prywatnego Przedszkola „Niezapominajka”, na którym będziemy świętować nasz Tydzień Bibliotek oraz 19-lecie powstania przedszkola, w towarzystwie z książki D. Mckee „Urodziny Elmera” oraz książki aktywizującej D. Migdy „Urodziny Misia”.

Filia nr 18, ul. Głęboka 8 A, tel. 81 525 10 91

8 - 15 maja / czwartek / w godzinach otwarcia biblioteki – Śledztwo w bibliotece – Tajemnica zaginionej księgi

Biblioteczna zabawa detektywistyczna inspirowana serią „Biuro Detektywistyczne Lassego i Mai”! Uczestnicy wcielą się w młodych śledczych, którzy będą tropić ślady, rozszyfrowywać wiadomości i odkrywać sekrety ukryte między regałami. Kto stoi za tajemniczym zniknięciem wyjątkowej księgi? Czas dowiedzieć się prawdy!

Obowiązują zapisy.

Filia nr 21, Rynek 11, tel. 81 532 05 45

7 maja w godz. 15:00 – 17.00 - spotkanie Przy Kawie na temat „Niezwykłe historie odkrycia leków, które zmieniły świat” - prelekcja dr n. med i nauk o zdrowiu Justyny Kawki

9 maja / piątek / godz. 10.00 – zakończenie konkursu „Czytelnicze BINGO”. Wręczenie książkowych upominków najwytrwalszym pasjonatom literatury pięknej

i popularnonaukowej w naszej bibliotece

14 maja / środa / godz. 15.00 – „Historia konstrukcji zegara i pomiaru czasu”. Pogadanka Grzegorza Sztala połączona z prezentacją eksponatów zgromadzonych przez twórcę Prywatnego Muzeum Historycznego „Znaki czas”.

Filia nr 24, ul. Juranda 7, tel. 81 525 65 03

9 maja / piątek / godz. 17.00 – spotkanie autorskie z Mariuszem Kaniosem – autorem powieści sensacyjnych, kryminalnych i thrillerów. Wstęp wolny.

Autor studiował ekonomię i archeologię. Długi czas pracował jako dyrektor banku. Parę lat temu stanął nad zawodową przepaścią i zrobił duży krok w przód, odchodząc z korporacji.

Filia nr 25, ul. Sympatyczna 16, tel. 81 527 21 82

8 - 15 maja (codziennie w godzinach pracy filii) - „Wszystkie kolory Indii” – wystawa przedstawiająca najważniejsze informacje oraz ciekawostki na temat Indii .

8 - 15 maja (codziennie w godzinach pracy) – „Biblioteka. Lubię tu być” – akcja czytelnicza

8 maja / czwartek / godz. 9.30 i 10.30 – „Podróż do Indii” – zajęcia edukacyjne dla dzieci w wieku przedszkolnym (zajęcia zamknięte dla grup zorganizowanych).

14 maja / środa / godz. 16.00 – „Indyjska mandala” - zajęcia plastyczne dla dzieci w wieku 6-11 lat (liczba miejsc ograniczona, obowiązują zapisy).

15 maja / czwartek / godz. 10.00 – „Delhi w cztery godziny” – spotkanie podróżnicze z emerytowanym nauczycielem akademicki dr Maciejem St. Ziębą przedstawiające relację z podróży do Delhi.

Filia nr 28, ul. Nadbystrzycka 85, tel. 81 525 86 44

14 maja /środa / godz. 13.00 – „Słowa i obrazy” – warsztaty malarskie

Z okazji Roku Olgi Boznańskiej odbędą się warsztaty malarskie. Każdy uczestnik pod kierunkiem instruktorów będzie malował swój obraz.

Filia nr 29, ul. J. Kiepury 5, tel. 81 741 92 94

9 maja / piątek / godz. 12.00 – „Kreatywny Klub Seniora”. Cykl spotkań poświęcony warsztatom twórczego myślenia z elementami arteterapii.

Filia nr 31, ul. Z. i W. Nałkowskich 104, tel. 81 744 71 69

14 maja / środa / godz. 17.00 – spotkanie autorskie wokół nowej powieści Jakuba Zająca „Dziczek”.

Jakub Zając jest absolwentem Wydziału Polonistyki na Uniwersytecie Jagiellońskim, pracuje jako nauczyciel, mieszka w Krakowie. Jego literacki debiut to „Halt. Zapiski z domu trzeźwienia”. Kolejną wydaną powieścią jest „Anna i Pan B.” „Dziczek” to ostatnio wydana pozycja i to ona będzie głównym przedmiotem dyskusji.

Prowadzenie: Kinga Markowska.

8 - 30 maja – wystawa Stanisława Kusiaka „Sardynia - wyspa niespokojnych”

Stanisław Kusiak, emerytowany nauczyciel, z zamiłowania podróżnik i fotograf. Autor zdjęć ukazujących piękno natury. Fotografie Sardynii przedstawiają jej różnorodność. Znajdziemy tu zarówno wybrzeża pełne zacisznych zatok, jak i monumentalne formacje skalne, zapierające dech w piersiach swym majestatem.

Filia nr 32 BIBLIO, ul. Szaserów 13-15, tel. 81 311 00 09

9 / piątek / i 12 / poniedziałek / maja, godz. 15.00 – 17.00 - Biblio: The Game

Gra dla osób w wieku 7 - 99 lat. Dla graczy przewidziane są nagrody.

Filia nr 34, ul. Judyma 2 A, tel. 81 466 59 12

Od 8 do 30 maja - Wystawa ilustracji Józefa Wilkonia - Ilustracje pochodzą z książek dla dzieci: „Kocie ścieżki”, „Ruda”, „Wilczek”.

Józef Wilkoń - malarz i rzeźbiarz, autor ilustracji i opracowania graficznego do ponad 160 książek dla dzieci i dorosłych wydanych w Polsce i za granicą. Laureat wielu prestiżowych nagród. Brał udział w licznych wystawach zbiorowych i indywidualnych na całym świecie; od 1994 bierze udział w wystawach Współczesna Polska Sztuka Książki. Jego dzieła znajdują się w wielu międzynarodowych kolekcjach, zwłaszcza w Japonii, gdzie są szczególnie cenione.

14 maja, godz. 17.00 - "Delhi. Spotkanie podróżnicze" - drugie spotkanie z cyklu ,,Poznajesz świat, aby zrozumieć siebie". Prelegentem będzie dr Maciej Zięba.

Filia nr 35, ul. Bursztynowa 20, tel. 81 311 00 02

8 - 15 maja – (w godzinach pracy filii) cykl zajęć prezentujących pracę bibliotekarza oraz księgozbiór filii

8 maja / czwartek / godz. 10.15 – Bajkowe Poranki „Świat warzyw i owoców” – zajęcia literackie i plastyczne

12 maja / poniedziałek / godz. 10.00 – Klub Seniora – zajęcia manualne „Sznurkowa podkładka pod kubek”

14 maja / środa / godz. 16.30 – Klub Czytelniczy „Strażnicy Opowieści” – rozmowy wokół serii Grażyny Bąkiewicz „Ale historia...”

Filia nr 36, ul. Zygmunta Augusta 15, tel. 81 311 00 16

15 maja / czwartek / godz. 12.00 – wernisaż wystawy Elżbiety Fałdygi „Patrzeć... i zobaczyć”

Elżbieta Fałdyga swoją przygodę z malarstwem rozpoczęła około 11 lat temu uczęszczając na zajęcia do Miejskiego Ośrodka Kultury w Świdniku. Od paru lat maluje pod okiem Pani Renaty Szuryg. Inspiruje ją przyroda. Techniki jakich używa to: olej, akryl i akwarela.

Wystawa czynna od 5 maja - 31 maja 2025 r.