Berek oficjalnie otwarty. To pierwszy żłobek w gminie

Placówka powstała w zaadaptowanej, wyremontowanej i doposażonej na jej potrzeby części budynku Szkoły Filialnej w Wywłoczce. Żłobek zajmuje powierzchnię ponad 200 metrów kwadratowych. Całość przeszła gruntowną renowację od wymiany okien i drzwi, grzejników, dostosowanie łazienek dla maluchów, a także osób niepełnosprawnych.

Są nowe ściany, podłogi, schody, a także aneks kuchenny w pomieszczeniu socjalnym. Ponadto został urządzony plac zabaw, teren utwardzony, zorganizowano parking. Oczywiście do berka kupione zostało też nowiutkie wyposażenie i pomoce dydaktyczne.

Całość kosztowała ponad 1,4 mln zł, a dotacja w ramach programu "Aktywny Maluch" finansowanego z KPO przekroczyła 1,1 mln.

Poniedziałkowe (5 maja) otwarcie placówki, pierwszej takiej w gminie Zwierzyniec, odbyło się z pompą. Gości przybyło bardzo wielu. Nawet więcej niż żłobek przyjmie maluchów.

Berek jest przygotowany do zapewnienia opieki 20 dzieci w wieku od 20 miesiąca życia do 3 lat. Dyrektorką placówki jest Agata Granda, która w poniedziałek zachęcała rodziców najmłodszych dzieci do zapoznania się ofertą i skorzystania z niej. Bo w żłobku są jeszcze wolne miejsca.

Maluszki mogą w nim mieć zapewnioną opiekę i wyżywienie, a także zajęcia dostosowane do ich wieku przez 10 godzin dziennie. Dokumenty rekrutacyjne można składać na miejscu lub w Urzędzie Miasta i Gminy Zwierzyniec.

Rodzice posyłający swoje pociechy do Berka mogą skorzystać przy opłatach z finansowego wsparcia w ramach świadczenia z programu "Aktywnie w żłobku". To do 1500 zł za dziecko miesięcznie, bądź 1900, gdy maluch ma orzeczoną niepełnosprawność. Opłata za czesne wynosi 2000 zł.