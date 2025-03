Policjanci z Lubelszczyzny uhonorowani medalami z rąk ministra

Medal im. podkomisarza Andrzeja Struja został ustanowiony w 2021 roku, aby uczcić pamięć tragicznie zmarłego funkcjonariusza. Andrzej Struj, policjant Komendy Stołecznej Policji, zginął 10 lutego 2010 roku, gdy podczas urlopu interweniował wobec chuliganów niszczących tramwaj. Za swoją bohaterską postawę został pośmiertnie awansowany na stopień podkomisarza oraz odznaczony Krzyżem Zasługi za Dzielność i Złotą Odznaką „Zasłużony Policjant”. Medal jego imienia przyznawany jest funkcjonariuszom, którzy w czasie służby lub poza nią wykazali się nadzwyczajną odwagą, ratując życie innych.

Podczas wczorajszej uroczystości medale wręczył Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Tomasz Siemoniak. Wśród odznaczonych znaleźli się policjanci z Lubelszczyzny, którzy w ostatnim czasie wykazali się heroizmem w akcjach ratunkowych.

Bohaterowie z Lubelszczyzny

Młodszy aspirant Cezary Borkowski i sierżant sztabowy Damian Męczyński z Komendy Powiatowej Policji w Radzyniu Podlaskim zostali wyróżnieni za akcję ratunkową podczas pożaru domu w miejscowości Suchowola. Jako pierwsi dotarli na miejsce zdarzenia i, pomimo ognia oraz gęstego dymu, weszli do płonącego budynku, gdzie odnaleźli 50-letniego mężczyznę leżącego na podłodze. Wynieśli poszkodowanego na zewnątrz i udzielili mu pomocy przed przyjazdem karetki pogotowia.

Kolejnym odznaczonym był starszy aspirant Mariusz Gawlik z Komendy Powiatowej Policji w Kraśniku. Policjant ruszył na pomoc kobiecie, która zaczęła tonąć w stawie na terenie gminy Dzierzkowice. Zdjął buty i osprzęt, po czym wskoczył do wody, by ratować tonącą. Kobieta, niestety, w trakcie akcji stała się agresywna i stawiała opór. Na pomoc przybyli również ratownicy medyczni, którzy wspólnie z policjantem wyciągnęli 57-latkę na brzeg. Po udzieleniu pierwszej pomocy kobieta została przetransportowana do szpitala.

Słowa uznania

Minister Tomasz Siemoniak w swoim wystąpieniu podkreślił, że uroczystość ta jest wyrazem uznania dla wartości, które przyświecają policjantom w ich codziennej służbie. – To bardzo ważny dzień dla Policji. Pokazuje on, jakie wartości są najważniejsze dla tysięcy oddanych funkcjonariuszy, którzy służą, aby nasi obywatele mogli być bezpieczni – mówił minister. Dodał również, że wrażliwość na łamanie prawa oraz zagrożenie życia i zdrowia ludzi jest wpisana w DNA każdego policjanta.

Komendant Główny Policji nadinspektor Marek Boroń przypomniał, że służba w Policji wiąże się z realnym zagrożeniem zdrowia i życia. – Każdego dnia w całym kraju funkcjonariusze podejmują ponad 20 tys. interwencji. Nieustannie są gotowi do działania w obronie życia i bezpieczeństwa innych osób – podkreślił. Składając gratulacje odznaczonym, życzył im, aby ich codzienna służba przynosiła satysfakcję, ale przede wszystkim kończyła się szczęśliwym powrotem do domu.

W uroczystości wziął również udział zastępca komendanta wojewódzkiego Policji w Lublinie insp. Robert Michna, który towarzyszył lubelskim funkcjonariuszom podczas tego wydarzenia.