Tankował do pełna. Dojechał do 3 promili na S17

Policjanci zatrzymali mu prawo jazdy, a szofer z forda trafił do policyjnego aresztu. Z relacji zgłaszającego wynika, że kierowca forda jechał „wężykiem” po S17 w kierunku Warszawy. Sygnalista słusznie podejrzewał, że szofer w fordzie jest pijany. Zaczął mu zajeżdżać drogę, dając sygnały do zatrzymania się. Gdy kierowca forda zjechał na pobocze, wyjął mu ze stacyjki kluczyki i uniemożliwił dalszą jazdę.

43-latek został dziś przesłuchany. Usłyszał zarzut kierowania pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeźwości. Przez co najmniej 3 lata nie będzie mógł wsiąść za kierownicę. Poza tym czekają go surowe konsekwencje finansowe oraz kara pozbawienia wolności do lat 3.