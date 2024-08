Jechała z podwójnym zakazem prowadzenia na koncie. Okazało się, że jest poszukiwana

Sytuacja miała miejsce w miniony poniedziałek po godzinie 22 w miejscowości Wymysłów. Wtedy policjanci zauważyli kobietę poruszającą się fiatem po drodze wyłączonej z ruchu. Pojazd dodatkowo miał niesprawne światła.

Po zatrzymaniu 43-latki i sprawdzeniu w policyjnej bazie okazało się, że kobieta z gminy Karczmiska posiadała dwa aktywne sądowe zakazy prowadzenia pojazdów mechanicznych jak również była poszukiwana do odbycia zastępczej kary aresztu.

– Za niestosowanie się do wyroku sądu 43-latka po raz kolejny odpowie przed sądem. Przypominamy, że kierowcy, którzy pomimo prawomocnego zakazu prowadzenia pojazdów, nie stosują się do orzeczonego zakazu, mogą liczyć się z utratą prawa jazdy na okres od 1 roku do 15 lat. Warto też wiedzieć, że w takim przypadku sąd może także orzec wobec kierowcy karę pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5 – przekazuje starszy aspirant Katarzyna Bigos z Komendy Powiatowej Policji w Opolu Lubelskim.