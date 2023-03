Kobiecie grozi do pięciu lat więzienia, a prokuratura już przedstawiła zarzut 43-latce. Jak podaje policja to: zarzut znęcania się nad zwierzęciem ze szczególnym okrucieństwem a także kierowanie gróźb w stosunku do jego właścicielki oraz naruszenie miru domowego.

Do wszystkiego doszło kilka dni temu, kiedy mieszkanka Opola Lubelskiego uwięziła w swoim domu buldoga francuskiego. Pies należy do znajomej 43-latki.

Czemu to zrobiła? Policjanci podejrzewają, że z zemsty po kłótni ze znajomą.

Następnie przetrzymywanemu zwierzęciu zadała kilkanaście ran ostrym narzędziem. Gdyby nie szybka pomoc i interwencja lekarza weterynarii, pies by nie przeżył. Zwierzę oprócz ran na ciele miał również poderżnięte gardło – ujawnia policja.

Kiedy na miejsce przyjechali policjanci, zatrzymali sprawczynię. Była pod działaniem alkoholu.

Pies, którego skrzywdziła ma trzy lata. Zwierzęciem zajął się weterynarz. Pies przeżył.