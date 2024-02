Na tej liście najwięcej namieszał Donald Tusk. Kandydaci PO do Sejmiku z okręgu nr 3

0 A A

„1” do Sejmiku w okręgu nr 3 na liście Platformy Obywatelskiej będzie Stanisław Żmijan. Tuż za przewodniczącym Zarządu Wojewódzkiego PO znaleźli się Wojciech Sosnowski, naczelnik w gabinecie Michała Litwiniuka, prezydenta Białej Podlaskiej, a także pełnomocnik wojewody lubelskiego Krzysztofa Komorskiego do spraw współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie rozwoju infrastruktury oraz Marta Cybulska – Demczuk, radna miejska w Białej Podlaskiej, emerytowana nauczycielka związana z międzyrzecką oświatą. (fot. FB kandydatów)

Żadna z pozostałych czterech list kandydatów Platformy Obywatelskiej do Sejmiku Województwa Lubelskiego nie wywołała tylu emocji i kontrowersji, co ta do okręgu nr 3, obejmującego miasto Biała Podlaska oraz powiaty bialski, łukowski, radzyński i parczewski. Ostatecznie ustalenia Zarządu Wojewódzkiego PO do góry nogami i to dosłownie wywrócił premier Donald Tusk.

Szanowny Czytelniku! Dzięki reklamom czytasz za darmo. Prosimy o wyłączenie programu służącego do blokowania reklam (np. AdBlock). Dziękujemy, redakcja Dziennika Wschodniego.

Kliknij tutaj, aby zaakceptować