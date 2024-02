Donald Tusk zamienił kandydatów. Wiemy, kto będzie „1” do Sejmiku

W Okręgu nr 3 na czele listy miała znaleźć się Marta Cybulska–Demczuk, radna miejska z Białej Podlaskiej, na co dzień szefowa Referatu Oświaty w Urzędzie Gminy w Międzyrzecu Podlaskim. Część działaczy na „1”, a nie na „4” widziało jednak Wojciecha Sosnowskiego, byłego radnego, a obecnie naczelnika w gabinecie Michała Litwiniuka, prezydenta Białej Podlaskiej i… upomniało się o zmianę lidera listy u samego premiera Donalda Tuska. Ostatecznie Zarząd Krajowy PO podczas czwartkowego posiedzenia „1” przyznał byłemu posłowi, szefowi PO w województwie lubelskim Stanisławowi Żmijanowi, który planował startować w wyborach do Sejmiku z ostatniego, ósmego miejsca na liście. O "2" dla Cybulskiej–Demczuk i Sosnowskiego walka trwała do końca i jak się zakończyła, przekonamy się po opublikowaniu ostatecznej uchwały Zarządu Krajowego, która nastąpi dzisiaj. Na czwarte miejsce z „2” spadł Łukasz Gołąb, wiceprzewodniczący parczewskiej Rady Miasta.

Listę PO w Okręgu nr 4 (Chełm, powiaty: świdnicki, włodawski, krasnostawski i łęczyński) otworzy z kolei przewodniczący powiatowych struktur w Świdniku, były wicestarosta Waldemar Białowąs, który pierwotnie przymierzany był na „3”. Drugie miejsce otrzymała Ewa Jaszczuk, obecna radna wojewódzka, która w październikowych wyborach do parlamentu miała powalczyć o mandat poselski z listy Trzeciej Drogi. „3” a nie „1” jak proponował Zarząd Wojewódzki PO będzie miejski radny Dariusz Grabczuk, brat byłego marszałka województwa lubelskiego, a od dwóch kadencji posła.

Na kolejnych miejscach na „chełmskiej” liście znajdą się: 4. Paweł Woliński (Łęczna), 5. Magda Zając (Żółkiewka), 6. Joanna Kosior (Świdnik), 7. Wiesław Brodowski (Krasnystaw), 8. Jerzy Wrzesień (były burmistrz Włodawy).

W pozostałych okręgach „1” nie uległy zmianie. I tak w Lublinie listę otworzy radna wojewódzka Bożena Lisowska, a drugi na liście będzie były baron lubelskiej lewicy - Grzegorz Kurczuk, były wicemarszałek Senatu, poseł na Sejm (1997–2007) i minister sprawiedliwości w latach 2002–2004.

W Okręgu nr 2, obejmującym powiaty: puławski, janowski, kraśnicki, opolski, rycki, lubartowski i lubelski na pierwszym miejscu znalazł się 65-letni Andrzej Ścibior, przewodniczący struktur powiatowych PO w Puławach. „2” przypadnie Markowi Wieczorkowi.

W Okręgu nr 5 (Zamość, powiaty: zamojski, tomaszowski, biłgorajski i hrubieszowski) „jedynką” została lekarka Zofia Woźnica, obecna radna wojewódzka. Drugie miejsca na liście dostała urodzona w Hrubieszowie rolniczka Ewa Belina-Wawryk, która w ostatnich wyborach do Sejmu zdobyła 1 802 głosów.

Pełne listy kandydatów PO do Sejmiku we wszystkich okręgach w województwie lubelskim opublikujemy wkrótce.