Biblioteka XXI wieku zaprosi już w kwietniu. Będzie też "bankomat" z książkami

W poniedziałek rozpoczęła się przeprowadzka głównej siedziby puławskiej Biblioteki Miejskiej, która po blisko 60 latach opuszcza zabytkowy Domek Grecki, by rozpocząć nowy rozdział w swojej historii w mediatece. Obecnie trwa przenoszenie książek, dokumentów biurowych oraz wyposażenia placówki, które z ul. Głębokiej trafiają na Wojska Polskiego. Zbiory liczą ok. 54 tysięcy pozycji. W byłej już siedzibie, z uwagi na jej ograniczenia przestrzenne, na półkach jednocześnie mieściła się zaledwie połowa dostępnych książek. Reszta była w magazynie. W mediatece zmieszczą się wszystkie, a mimo to zostanie jeszcze sporo miejsca na kolejne zakupy.

Przyzwyczajenia i selfchecki

– Biblioteka przy Głębokiej to było cudowne miejsce, zabytkowe, w otoczeniu zieleni, związane z Puławami, duchem księżnej Izabeli. Ale świat pędzi do przodu, zmieniają się potrzeby naszych czytelników. Żeby za nimi nadążyć musimy się rozwijać. Wiemy, że wielu mieszkańców zdążyło przyzwyczaić się do naszej poprzedniej siedziby, którą znają od dziecka. Mam jednak nadzieję, że mediateka również będzie ich miejscem i każdy czytelnik znajdzie w niej coś dla siebie – mówi Małgorzata Szczypa, dyrektor Biblioteki Miejskiej.

Puławska mediateka to jeden z największych obiektów tego rodzaju w Polsce.

Budynek oferuje 4 tys. mkw. powierzchni użytkowej. Po wejściu do środka czytelnicy zobaczą przed sobą stanowisko obsługi, gdzie będzie można otrzymać nową kartę biblioteczną wyposażoną w chip.