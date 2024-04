Grupa Azoty Puławy podsumowała niezwykle trudny rok. 2023 zakończył się historyczną stratą

W ub. roku Grupa Kapitałowa Puławy znalazła się w bardzo trudnej sytuacji finansowej, a wpływ na to miały zarówno czynniki wewnętrzne, jak i zewnętrzne – informuje spółka. Wyniki były determinowane również brakiem wystarczających działań dostosowawczych po stronie spółki do coraz bardziej wymagających warunków rynkowych.

Pierwsze oznaki niekorzystnych trendów rynkowych były widoczne już w 2022 roku. Pomimo wyraźnego pogorszenia wyników finansowych, w kolejnych kwartałach spółka nie wypracowała kompleksowego programu działań naprawczych. Skutkowało to m.in. osłabieniem relacji z rynkiem i utrzymywaniem się wysokich kosztów produkcji wynikających z nadmiernych, w stosunku do cen rynkowych, kosztów zakupu gazu.

W raportowanym okresie ceny gazu w relacji do dynamicznych wahań z 2022 roku, uległy stabilizacji, co wymusiło spadek cen produktów. Wpływ na wyniki finansowe miały także niekorzystne globalne warunki makroekonomiczne, w tym brak znaczącego ożywienia w wielu sektorach europejskich i globalnych gospodarek oraz inflacja, szczególnie wysoka na początku 2023 roku. Popyt na głównych rynkach był niewystarczający do zapewnienia rentownego poziomu produkcji, choć ulegał on sukcesywnej poprawie w trakcie 2023 roku.

- Martwić może stopień wykorzystania instalacji produkcyjnych spółki: wstrzymana od ponad roku produkcja kaprolaktamu, niewielki stopień wykorzystania mocy produkcyjnych melaminy i niższe r/r poziomy produkcji nawozów azotowych oraz amoniaku. Negatywnie należy ocenić przeciągające się w czasie projekty inwestycyjne oraz brak odpowiedniej refleksji nad wpływem energetyki opartej na węglu na konkurencyjność działalności produkcyjnej w perspektywie wymogów transformacji energetycznej przemysłu chemicznego w Europie. Niezwykle istotne będzie uruchomienie nowej instalacji kwasu azotowego, która to inwestycja realizowana jest już 7 lat – uważa Hubert Kamola.

Z większych przedsięwzięć udało się Grupa Azoty Puławy sfinalizować w 2023 roku tylko jeden projekt - Modernizację kotła parowego nr 2 w celu redukcji emisji tlenków azotu. W 2023 roku spółka poniosła nakłady inwestycyjne w wysokości 435 mln złotych.

Na minusie

W 2023 roku Grupa Kapitałowa Puławy wypracowała skonsolidowane przychody ze sprzedaży na poziomie 4,4 mld zł i wynik EBITDA w wysokości minus 338 mln zł, przy marży EBITDA minus 7,7%.

W IV kwartale 2023 roku Grupa Kapitałowa Puławy wypracowała skonsolidowane przychody ze sprzedaży na poziomie 996 mln zł i wynik EBITDA w wysokości 142 mln zł, przy marży EBITDA 14,3%. Pozytywnie na wyniki IV kwartału wpłynęły środki finansowe przyznane przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w łącznej wysokości 93 mln zł w ramach wsparcia dla sektorów energochłonnych.